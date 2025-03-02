ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

台德合作揭密「新種異鰭鱵」　命名「打狗」紀念百年前標本

▲台德合作揭密「新種異鰭鱵」　命名「打狗」紀念百年前標本。（圖／翻攝自zootaxa）

▲打狗異鰭鱵，是台灣最新發現的魚種。（圖／翻攝自論文）

記者賈沐蓉／綜合報導

1907年一個物種不明的魚類標本出現在德國漢堡自然博物館，上面僅有標示「Takao, Formosa」。2023年時台灣的研究團隊與德國學者合作，透過野外採集、與標本比對後確認牠是一個全新物種，並正式命名為「打狗異鰭鱵」（Zenarchopterus takaoensis）。

去年年底，研究團隊將成果發表於學術期刊「Zootaxa」上，內容提到該物種廣泛分布於海洋、淡水與它們的交界處，俗稱「水針」，目前全球已知有19種異鰭鱵屬魚類，台灣則棲息著4種。台北市立大學地球環境暨生物資源學系助理教授廖運志參與了這項研究，經過野外採集、X光技術分析骨骼後，發現的確有1種異鰭鱵與既有3種存在明顯差異。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲台德合作揭密「新種異鰭鱵」　命名「打狗」紀念百年前標本。（圖／翻攝自zootaxa）

▲打狗異鰭鱵不同角度的照片。（圖／翻攝自論文）

研究團隊發現，牠與另外3種異鰭鱵相比，吻部略長且有明顯的色素沉積或黑色斑點，胸鰭與臀鰭鰭條數只有9條，而其他都有10條以上。此外牠的身體側面有著虛線狀的條紋，另外3種則呈現連續的縱線。在確定牠是新物種後，團隊以高雄的舊名「打狗」替牠命名，以紀念在1907年出現的標本。

雖然打狗異鰭鱵因為體型較小容易被忽略，目前對牠的分布範圍、數量多寡仍在等待調查，但新種的發現也豐富了台灣魚類分類學的研究，也解開了一個百年謎題，更為這類物種的生物多樣性提出了明確的證據。

關鍵字： 新物種台灣打狗異鰭鱵科學生物多樣性

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

方大同抗病5年離世！享年41歲　最後發文留消瘦身影..8天後去世

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

沒飯了！餵食器壞掉貓皇「仰天長嘯」　飆演技大叫討飯

板橋光環路出現「7隻貓遺體」　警方已轉往刑事案件偵查

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　與屋主「大眼瞪小眼」留下羽毛

治療馬「嘴唇撥弦」彈吉他　原地與人合奏開起音樂會

奴才按摩遭貓皇「禮貌婉拒」　用毛毛手推開：請自重！

巴丹鸚鵡吃飯被小鳥「偷啃雞爪」　秒變臉扔菜回頭怒瞪

他屏東山區露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐邊取暖　網：踩到就芭比Ｑ了

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　與屋主「大眼瞪小眼」留下羽毛

每隻都想養！女手機發現「被狗狗選中瞬間」　驚喜：就是牠了

「藍灣牧羊犬」狼的外型＋牧羊犬的聰慧　飼主曝：個性像哈士奇

台德合作揭密「新種異鰭鱵」　命名「打狗」紀念百年前標本

沒飯了！餵食器壞掉貓皇「仰天長嘯」　飆演技大叫討飯

外星生物？漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

他屏東山區露營驚見「超粗鎖鏈蛇」火爐邊取暖　網：踩到就芭比Ｑ了

白柴剪指甲躺沙發超慵懶　討厭陌生人卻讓獸醫、美容師摸摸

10年來最大群！基隆驚見200隻海豚跳躍　海釣變賞鯨釣客嗨翻

板橋「7貓遺體」散馬路涉案男子被捕　家中10多貓惡劣環境曝

臘腸妹學「裝死」換零食　哥聽指令秒翻肚：我也要吃！

閨蜜出國「整晚開腿震動」　妹子2天無法睡：為何不去廁所

台女赴澳變「犯罪六邊形戰士」燒房撞室友！被羈押逾200天認罪了

米蘭時裝周／肖戰助陣TOD’S示範義式美學！FERRAGAMO Hug包掛腰上超吸睛

中信兄弟全方位有水準　萬波中正觀察統一獅打擊更好

南韓博士畢業只能在家啃老？10人就有3人失業　領低薪不到90萬台幣

清明連國道疏運措施出爐　優惠費率提兩周休上路鼓勵分流

伊藤大海可惜沒投慢速曲球　對決曾頌恩「有很大壓力」

全台唯一！石門水庫媽祖水上遶境暨開漳聖王慶典登場

安芝儇解放好身材！近距離「特寫美胸」辣照曝光

撞車360度翻轉！女路人遭夾擊毫髮無傷　奇蹟畫面曝光

寵物動物熱門新聞

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

藍灣牧羊犬外型像狼　真實性格曝

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

板橋「7貓遺體」散馬路　男子被捕

漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

白柴享受剪指甲　躺沙發超慵懶

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

巴丹被小鳥偷啃腳　丟菜回頭怒瞪

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

讀者迴響

熱門新聞

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

每隻都想養！　女驚喜發現「被狗狗選中瞬間」

藍灣牧羊犬外型像狼　真實性格曝

鸚鵡偷咬奶汪腳　牠「邊吃邊哭」

歐告被遺棄停車場　脖子掛心碎紙條「幫幫我」

板橋「7貓遺體」散馬路　男子被捕

漁夫捕獲「濕滑圓腦」怪魚...一查竟是波妞親戚

白柴享受剪指甲　躺沙發超慵懶

客人來電「能帶寵物用餐嗎？」　早午餐店老闆傻了：他們騎來2匹馬

巴丹被小鳥偷啃腳　丟菜回頭怒瞪

「一樣有蓬鬆毛毛」　羊寶寶把狗狗當馬麻狂追

基隆外海驚見數百海豚「海釣變賞鯨」釣客嗨翻

壽山動物園水豚、迷你驢誕生！

餵食器壞掉貓皇大叫　飆演技討飯

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

【街訪】工具人集合囉

【街訪】工具人集合囉

阿虎前進光華商場，揭開純愛戰士的真實心聲！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面