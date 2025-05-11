浪浪被裝在「金色三麥」袋中找家！CEO霸喊：當你最強娘家

▲流浪犬「三麥」獲得金色三麥CEO承諾「狗糧無限量供應」。（圖／翻攝IG／Threads／66_the_dog、ceosunmai）

圖文／CTWANT

近日有網友在IG貼文，表示希望為在公司門口撿到的2個月大流浪狗找一個能愛護牠的主人。這名網友還表示，因為撿到牠當下，是用金色三麥的袋子把牠裝回來，因此暫時替牠取名「三麥」。沒想到送養啟示透過網路轉發，被金色三麥執行長葉冠廷看見，葉冠廷9日晚間在社群公開宣布：「從今以後，金色三麥是牠最強的娘家，狗糧無限量供應。」豪爽宣言讓網友都笑：「三麥發達了，這娘家不得了！」

5月8日，有網友在IG上發文，表示在公司門口撿到一隻大約2個月大的黑色米克斯，希望能替牠找到一個有愛的飼主。該名網友還介紹，這隻米克斯是個小女生，由於牠被發現後，是被裝在金色三麥的袋子帶回來，因此暫時給牠取名「三麥」。

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原PO指出，三麥非常乖，是隻天使小狗，那怕洗澡、吹毛、剪指甲都不掙扎，胸背也用的非常上手，只是需要一點時間習慣被牽著走路，並表示：「牠的個性是一隻超級小黏狗，不管怎樣把她翻來翻去都逆來順受，走到哪跟到哪，還會遠遠的朝你飛奔過來，讓你可以享受到最高規格的迎接。」

該則送養文透過網路轉發，被金色三麥執行長葉冠廷看到。9日晚間，葉冠廷就在自己的社群帳號上貼該則送養文截圖，並發文宣布：「從今以後，我就是你最強的娘家，狗糧無限量供應。」

葉冠廷的宣言引發網友紛紛留言：「謝謝老闆，名字取對了」、「三麥發達了，這娘家不得了！」「這個品牌太加分了，三麥要幸福了！」還有網友表示：「只好多點2份拼盤跟啤酒謝謝三麥娘家了。」

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