搭船賞澎湖花火節「狗落海」　船隻合作10分鐘內撈起救不回

▲飼主帶愛犬搭夜間花火船，卻不慎讓臘腸狗落海。（圖／網友木木媽提供）



記者李依融／綜合報導

有遊客帶愛犬到澎湖搭花火船欣賞花火節，狗狗卻不慎落水，附近船隻在10分鐘內就合力將狗狗救起，卻仍回天乏術。

澎湖花火節8日晚間9點施放煙火，海有航運公司的船隻載著遊客在海上欣賞，卻在晚間8點50幾分時傳出「遊客的狗落海」。目擊的網友木木媽在內艙聽到尖叫聲，於是查看發生什麼事，當時狗狗沒有牽繩，「主人說『我的狗會游泳、我的狗會游泳』，現場還有小妹妹看到狗狗落海，受到驚嚇不斷哭泣。」航運公司立刻透過無線電互相連繫協助，由另一艘船打燈，在海面上尋找狗狗的蹤跡，並在煙火施放前就將落水的臘腸狗撈起。

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▲船隻協助照明，讓船員能靠近將狗狗撈起。（圖／網友木木媽提供）



海有航運公司向《ETtoday寵物雲》表示，因為當時準備看煙火，所有的船隻都暗燈，不知為何旅客的狗狗突然落水，「我們立刻就開燈營救，另一艘船也立刻打燈協助，想在最短的時間將狗狗救起，發生這樣的事，大家都很難過。」他們提到，當下船上滿是準備欣賞煙火的客人，在施放完的第一時間，其他船隻也配合協調，讓事發的船首先靠岸，讓飼主能盡快帶狗狗去治療搶救。

木木媽表示，雖然自己沒有養寵物，但是看到一條生命在眼前殞落，還是讓她難過到失眠，「大家帶寵物出遊，一定是物視為家人，那就一定要做好防護安全措施，不要再有這種憾事發生了。」

海有航運公司提到，在登船前已經百般叮囑旅客務必看管好寵物，繫上牽繩、用寵物籠裝好，卻還是發生狗狗未牽繩落水的憾事，呼籲飼主帶寵物搭船，務必遵守船舶公司的規範。

▲航運公司強調，帶寵物搭船務必遵守規範。（圖／資料照片）