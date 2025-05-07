狐獴乖坐枕頭上看電視　超投入畫面突冒「老鷹」變恐怖片

實習記者陳安榆／採訪報導

媽媽說看電視不能坐那麼近！來自台中市的胡獴「熊熊」，今年1歲，超級會撒嬌。這天牠坐在螢幕前的枕頭上，正投入的看著播放著大自然的頻道，突然畫面內出現一隻老鷹整高速俯衝飛來，嚇得超專注的熊熊落荒而逃。或許是坐太靠前，才會有一種身歷其境的感覺，秒變恐怖片。

▲熊熊沒有尾巴，更喜歡坐著。（圖／網友＠meerkat_my_pet提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



[廣告]請繼續往下閱讀...

熊熊非常貪玩又貪吃，還會偷開櫃子，同時也十分黏人，只要發現家人在看電視，牠就會自動靠過去，想窩在一起看。飼主笑道，只要自己鋪好坐墊，就能吸引牠過來。熊熊是一隻沒有尾巴的毛孩，牠的媽媽在接生時不小心咬傷牠，所以不如其他夥伴們一樣喜歡站著，會常常覺得腳痠，更偏愛趴或坐。

▲熊熊很黏人，也很親人。（圖／網友＠meerkat_my_pet提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲飼主會準備很多玩具，增加行為豐富化。（圖／網友＠meerkat_my_pet提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主提到，狐獴不管到哪都會有挖掘的動作，是因為天生自帶的習性，在野外會挖掘地道。有空時會帶牠出門玩沙坑，在住家飼養的話會準備貓砂、類似貓抓板及像是洞穴的玩具，透過這種符合動物習性的環境設施設計，可以增添毛小孩的行為豐富化。