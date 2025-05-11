養了168隻貓狗！70歲老翁遭控虐待動物　將面臨632項罪行

▲警方打開小屋的門時，映入眼簾的是一大群的貓狗。（圖／翻攝X）

圖文／CTWANT

有些人特別喜歡照顧小動物，但會因為難以割捨，使得收養的寵物超出了自己的財力、能力。比如在過小的空間裡，收容了太多的寵物，導致牠們生活條件惡化的行為，被稱為「動物囤積症」，並被美國列為精神疾病的一種。近日，美國猶他州警方就與多家動物服務機構的成員一同突襲檢查了一名70多歲的老翁的房子，並從他的小屋中救出了168隻生活環境惡劣的小動物。事後，這名老翁遭到逮捕，並且面臨多達632條包含虐待動物在內的指控。

據《KUTV》報導，這起事件發生在美國猶他州北部的奧格登市（Ogden）。4月17日，奧格登警方與多家動物服務機構的成員一同突襲了73歲老翁米格爾‧薩爾加多-瓦爾加斯（Miguel Salgado-Vargas）的小屋，他在那裡與50歲的姪子拉蒙‧卡諾‧艾斯普羅（Ramon Cano Aispuro,）以及他們收養的小動物們一同居住。

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根據奧格登警方公布的隨身紀錄器畫面顯示，當警方站在門口，就已經能聽見門內傳來此起彼落的吠叫聲。當員警推開小屋的木門，不僅嘶吼與吠叫撲面而來，成群結隊的貓狗更是佔據了視野中的每一個角落。無數小狗、小貓面帶驚恐地窩在紙箱裡，或像老鼠一般穿行在垃圾端之間。四處瀰漫著灰塵與刺鼻的惡臭，迫使現場員警們一度得戴上防毒面具，才能更加深入探索這間恐怖的屋子。

最終，奧格登警方從這間小屋裡帶出了157狗與11隻貓，並且將它們送到了當地的動物收容所。

5月8日，奧格登市政府針對這起事件發表聲明，表示「這起案件對我們的社區產生了深遠的影響。我們對可能導致這種動物囤積行為的情感和心理健康問題有了更多的認識。」

聲明中還提到，2012年4月當地警方已經從薩爾加多-瓦爾加斯的家中帶走了149隻動物，但是當時他並未因此事面臨指控。但這次，瓦爾加斯將面對168項虐待動物、168項未能妥善飼養動物而造成公共滋擾、148項為給動物接種狂犬病疫苗以及148項飼養無證動物的指控。此外，他的姪子艾斯普羅也將面對168項虐待動物、168項滋擾公共罪指控。2人都將於7月15日出庭接受審判。

至於他們所收養的小動物，大部分都已經得到了收養，其餘小動物所安置的韋伯縣動物收容所也獲得了當地社區居民的大量捐款。奧格登市政府特別強調，在這起事件中「沒有任何動物需要接受安樂死。」

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