你家的貓也這樣？舔到一半咬人＋盯著空氣看到你發毛「7種困惑行為」大揭密

▲舔人、亂叫、衝刺，貓咪行為總讓人霧煞煞！（圖／Pexels，下同）

生活中心／綜合報導

「我的貓又發瘋了！」從舔人、咬人，到深夜喵喵叫、衝出貓砂盆、盯著空氣看，貓咪的各種舉動都讓人百思不得其解。對此，國際知名貓行為專家、《The Cat Whisperer》作者Mieshelle Nagelschneider出面解惑，公開7大貓咪本能行為的真相，讓毛拔麻恍然大悟：「原來不是故意鬧事，背後的原因太合理！」

1. 吃飯前先舔你？把你當自己人啦！

Nagelschneider指出，貓咪舔人是一種「群體理毛」行為，是牠們社交本能的一部分。這種行為不只發生在貓與貓之間，也可能延伸到與人類、狗狗等同住生物的互動上。當貓舔人時，其實就是把人當成群體的一份子，甚至自認為是主人的照顧者，要幫你「保持乾淨」。這種舔毛儀式，也有助於建立情感連結，是一種「喵版的情侶手牽手」。

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2. 先舔你再咬你？不是報復，是在邀你玩！

有些貓舔一舔就會突然咬人，讓人誤會是在翻臉。Nagelschneider表示，這種行為如過發生在幼貓身上，是正常的社交學習過程，若是成貓，則有可能是邀請玩耍的方式。根據研究，約35％的理毛行為會延伸至輕咬，這是貓咪模擬打鬧遊戲的一部分。家中沒有其他貓咪時，人類就很可能成為牠唯一的「遊戲夥伴」。

3. 咬著玩具鬼吼鬼叫？喵星人正在上演「獵物秀」

不少飼主都曾見過貓咪嘴裡叼著玩具、同時發出低吼或嚎叫的畫面，尤其晚上更是「開演」高峰。Nagelschneider說，這其實是貓咪進入獵捕本能的行為模式，牠們把玩具當作獵物，嘴叼著同時叫喚，代表牠進入完整的獵物驅動狀態。如果沒看到玩具，卻出現同樣行為，可能代表「獵物陣亡」，該是時候補貨新玩具了！

4. 對牆壁發呆不是傻眼 是在聽「牆內的聲音」

看見貓咪目不轉睛盯著空氣或牆壁，許多毛拔麻都會忍不住發毛問：「哩係跨丟鬼喔？」Nagelschneider澄清，這是貓咪超敏銳感官運作的結果。牠們可能聽見牆內的老鼠聲、看到光影變化，或聞到微妙氣味，進而啟動牠們大腦中的「尋獵系統」。這種狀態會讓貓咪腦內釋放大量快樂物質，也是牠們最陶醉的時刻。

5. 貓砂盆衝刺秀，其實是「快閃避難」

「上完廁所就衝出去」的行為經常被笑稱是被鬼追。但Nagelschneider指出，這可能是貓咪對空間安全感不足的反應。如果貓砂盆位於陰暗角落、洗衣間或地下室，貓咪可能會想趕快離開，避免遭受「攻擊」。此外，貓咪年輕或活潑好動，也可能因為玩心大起而迅速跳出。但如果伴隨排泄疼痛、砂盆過髒等問題，也可能是排斥環境的反應信號。

6. 晚上跑來跑去喵喵叫？這是牠們的「黃金狩獵時段」

貓咪常在夜深人靜時上演「午夜大冒險」，一邊走一邊喵喵叫。其實這是牠們晨昏型動物（crepuscular）的本能反應，專在黎明與黃昏進行頻繁活動。如果貓咪缺乏刺激，可能就會透過這種方式自我「開機」。Nagelschneider建議，毛拔麻可以提供更多玩具，如逗貓棒、隧道或紙箱，讓牠們盡情發揮狩獵本性。

7. 玩具放進水碗？在演練「獵物囤積術」啦！

許多貓咪會把小老鼠玩具、毛球或塑膠圈丟進水碗或食物碗，乍看之下像是「餵食秀」，其實這是捕獵本能的延伸。Nagelschneider解釋，這種行為是模擬貓咪「獵物存放」行為，把戰利品藏在安全地點，避免獵物逃走。食物碗對貓來說是「物資集中地」，放玩具也是再自然不過的決定。

Nagelschneider提醒，這些行為幾乎都是貓咪天性使然，並非行為問題。了解貓的語言，是建立良好關係的第一步，與其誤解牠們，不如換個角度欣賞這些還承襲一些野性的可愛反應。畢竟當喵星人上演「自然本色」時，正是牠們最真實、最快樂的模樣！