ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

為什麼狗勾都交不到好朋友！專家點出原因：可能牠們天生就Ｉ？

▲▼ 狗狗,社交,訓練師,互動,獨處,毛孩,毛小孩 。（圖／pexels）

▲你家的狗狗在公園總是超邊緣嗎？（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

出門遛狗想讓家裡的狗寶貝放電交朋友，結果反而重回國中體育課被最後挑走的心碎場景？這樣的情況，對不少台灣的狗爸狗媽來說，一定也很熟悉。有時帶毛孩出門，原以為能好好社交、拓展狗狗的社交關係，卻總看牠悶悶不樂，或被其他狗排擠，心裡不免擔心，「是不是我養得不夠好？牠是不是有社交問題？」這時，不妨參考一下訓練師的觀點，看看是否能找到更適合自家毛孩的互動節奏與方式。

▲▼ 狗狗,社交,訓練師,互動,獨處,毛孩,毛小孩 。（圖／pexels）

[廣告]請繼續往下閱讀...

來自加拿大多倫多的狗主人Allisa就向專業訓練師求助表示，自己家狗狗在狗狗公園超邊緣，總是一隻狗孤單站一旁，眼睜睜看別的狗勾們玩成一團，自己卻無人理會，讓她忍不住想問，「為什麼我的狗都沒有朋友？」

對此，持有心理學背景、同時也是美國認證寵物行為訓練師（CPDT）的Nicole Wilde老師就點出幾個可能原因。她表示，「首先要確認，狗狗之前是否有跟其他狗狗互動過？如果沒有，也許牠的肢體語言正在釋放出『拜託別靠近我』的訊號，其他狗狗可是非常會讀空氣的喔！」

Nicole建議，可以先安排與性格溫和、友善的狗狗進行一對一的小型互動，別一開始就讓牠面對一整群嗨到不行的狗。此外，也可以選擇在非尖峰時段造訪狗狗公園，避免一進去就被熱情毛孩們圍攻，慢慢建立牠的安全感。

▲▼ 狗狗,社交,訓練師,互動,獨處,毛孩,毛小孩 。（圖／pexels）

不過如果試了各種方法，毛孩還是對其他狗興趣缺缺？Nicole也說，其實有些狗狗就真的比較喜歡跟人類互動，或是像「Ｉ人」一樣喜歡自己玩玩具，比起群體玩耍更享受獨處，「只要牠們開心，也不用強求一定要融入群體。」Nicole溫柔建議，讓毛孩用自己的節奏去享受生活就好，不用逼牠們一定要當「狗界人氣王」。

關鍵字： 狗狗社交訓練師互動獨處毛孩毛小孩

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

凱蒂佩芮成首位流行歌手上太空！　重返地球第一件事「跪地親地板」

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

想買新沙發、又怕被貓咪抓爆？貓行為專家「教你3招」改掉抓抓壞習慣！

連高級罐罐都嫌棄！貓狗挑食好崩潰「獸醫曝科學原因」讓家長恍然大悟！

一見到其他狗就爆氣？專家揭「6大可能原因」第3、4點讓人鼻酸

狗是狗、邊牧是邊牧「甘安餒」？專家打臉「用4招」測出毛孩的學霸力

多貓家庭宮鬥內幕曝光！誰當「貓老大」原來是靠排班制？

狗勾界的「超級食物」大公開！專家力推「一營養炸彈」讓毛孩活得健康又長壽

毛孔怎麼關起來？專家「破解行銷話術＋揪出變大5兇手」第一竟然要怪爸媽

貓咪「喵什麼」你聽懂了嗎？解碼「貓叫聲12個秘密」幫你成為首席翻譯官

台南柴犬不想回家　阿伯氣到「狗綁機車上遛」牠踉蹌追車

她用AI圓夢天使汪與接班狗全家福　驚覺「原來我養了獅子」

虎斑貓「蹬牆跑酷」只剩殘影　奴才前上司直接打消養貓念頭

糙齒海豚擱淺桃園許厝港岸邊　解剖驚見「牠是被槍殺的」

參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」　動保稽查：貓咪健康無礙

為什麼狗勾都交不到好朋友！專家點出原因：可能牠們天生就Ｉ？

虎班趴電腦「0距離」看奴才打怪　鼻貼螢幕緊盯專住力滿分

10歲瑪爾濟斯關節疼痛「半夜哀叫」　施打外泌體後「拉主人散步」

馬來貘「莉姆路」9個月大體重破180公斤　迎接第一個「世界貘日」

想買新沙發、又怕被貓咪抓爆？貓行為專家「教你3招」改掉抓抓壞習慣！

癱瘓貴賓「學爬樓梯」上沙發　飼主扶屁股零食引誘慢慢教

奴才健身布偶貓偷襲　抱手踢踹跳「鋼管舞」媽媽痛呼

14.98萬！宏佳騰「黃牌大羊STR 300 GT」升級　Dory也推大甲媽聯名

台中男扮女裝闖屋偷女租客內衣　走廊掀裙「玩槍」：壓力大

確定了！因「場地塌陷」延期　HVL高中排球決賽改至24日屏東開打

失智翁夜推輪椅3公里想回老家　竹山暖警及時發現護送返回安養機構

中壢過嶺人口翻倍漲！　市議員謝美英關切設置賣(商)場進度

一級致癌病毒藏體內「裝死」9成人體內都有　5方式可預防它甦醒

涉圖利京華城　都發局前局長不認罪：柯文哲交辦才上簽

陸女被當「癌症病人」切除5器官離世　家屬慟：主治醫師仍在看診

蕭邦粉紅豹趴手上超萌　獨一無二大作登台

廉世彬慘被色猴盯上筠熹提警告　籃籃反分享溫馨事蹟

寵物動物熱門新聞

牠不想回家！台南伯氣到機車遛狗

AI圓夢毛孩全家福　驚覺養了獅子

泳池買太小只夠洗腳　歐告超捧場

奴才健身喵皇偷襲　抱手跳鋼管舞

18隻柴犬遭惡意棄養！從新竹一路丟到苗栗

台中加菲貓走失　飼主祭50萬賞金

10歲瑪爾關節痛　打完外泌體拉人散步

虎斑0距離看打怪　鼻貼螢幕緊盯

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

海豚擱淺桃園海邊　死因「槍殺」

6毛孩遭關空屋「全身汙垢」虛弱無力...煉獄環境曝

擔心狗狗交不到朋友？專家有話要說！

鸚鵡下蛋才知性別　他們好奇煮來吃

柴犬狂奔追車　飼主：是牠不上車

讀者迴響

熱門新聞

牠不想回家！台南伯氣到機車遛狗

AI圓夢毛孩全家福　驚覺養了獅子

泳池買太小只夠洗腳　歐告超捧場

奴才健身喵皇偷襲　抱手跳鋼管舞

18隻柴犬遭惡意棄養！從新竹一路丟到苗栗

台中加菲貓走失　飼主祭50萬賞金

10歲瑪爾關節痛　打完外泌體拉人散步

虎斑0距離看打怪　鼻貼螢幕緊盯

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

海豚擱淺桃園海邊　死因「槍殺」

6毛孩遭關空屋「全身汙垢」虛弱無力...煉獄環境曝

擔心狗狗交不到朋友？專家有話要說！

鸚鵡下蛋才知性別　他們好奇煮來吃

柴犬狂奔追車　飼主：是牠不上車

馬來貘莉姆路破180KG　迎世界貘日

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面