為什麼狗勾都交不到好朋友！專家點出原因：可能牠們天生就Ｉ？

▲你家的狗狗在公園總是超邊緣嗎？（圖／pexels，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

出門遛狗想讓家裡的狗寶貝放電交朋友，結果反而重回國中體育課被最後挑走的心碎場景？這樣的情況，對不少台灣的狗爸狗媽來說，一定也很熟悉。有時帶毛孩出門，原以為能好好社交、拓展狗狗的社交關係，卻總看牠悶悶不樂，或被其他狗排擠，心裡不免擔心，「是不是我養得不夠好？牠是不是有社交問題？」這時，不妨參考一下訓練師的觀點，看看是否能找到更適合自家毛孩的互動節奏與方式。

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來自加拿大多倫多的狗主人Allisa就向專業訓練師求助表示，自己家狗狗在狗狗公園超邊緣，總是一隻狗孤單站一旁，眼睜睜看別的狗勾們玩成一團，自己卻無人理會，讓她忍不住想問，「為什麼我的狗都沒有朋友？」

對此，持有心理學背景、同時也是美國認證寵物行為訓練師（CPDT）的Nicole Wilde老師就點出幾個可能原因。她表示，「首先要確認，狗狗之前是否有跟其他狗狗互動過？如果沒有，也許牠的肢體語言正在釋放出『拜託別靠近我』的訊號，其他狗狗可是非常會讀空氣的喔！」

Nicole建議，可以先安排與性格溫和、友善的狗狗進行一對一的小型互動，別一開始就讓牠面對一整群嗨到不行的狗。此外，也可以選擇在非尖峰時段造訪狗狗公園，避免一進去就被熱情毛孩們圍攻，慢慢建立牠的安全感。

不過如果試了各種方法，毛孩還是對其他狗興趣缺缺？Nicole也說，其實有些狗狗就真的比較喜歡跟人類互動，或是像「Ｉ人」一樣喜歡自己玩玩具，比起群體玩耍更享受獨處，「只要牠們開心，也不用強求一定要融入群體。」Nicole溫柔建議，讓毛孩用自己的節奏去享受生活就好，不用逼牠們一定要當「狗界人氣王」。