吉娃娃照片「AI擬人化」變帥氣型男　女一看卻崩潰：和老公撞臉

▲女看到寵物的AI擬人照傻眼。（圖／翻攝自TikTok／@loiswilkinson0）

記者李振慧／綜合報導

網路上近來流行用ChatGPT圖片生成功能，把寵物照片擬人化的風潮，國外一名女網友因為覺得有趣，想知道自家吉娃娃若是變成人類會是什麼模樣便嘗試看看，沒想到看到擬人照片後卻覺得十分眼熟，把她嚇了一大跳。

女網友@loiswilkinson0近來在網路上分享，她因為好奇所養的10歲吉娃娃路易(Louie)變成人類會是什麼模樣，所以使用ChatGPT圖片生成功能，結果出現了一名褐色頭髮、臉上留著鬍子的男子圖片，該名男子身上穿了一件毛領外套和米色上衣，模樣看起來十分有型。

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女網友表示，看到這張照片把她嚇了一大跳，因為路易真人化的模樣看起來和她老公尼爾(Neil)幾乎一模一樣。她同時也分享老公的照片，只見照片中老公也穿著毛領外套，還留著和擬人化路易一樣的髮型和鬍子。

影片曝光後獲得30多萬點閱，許多網友笑稱，「看來無論是狗還是男人，你的喜好都一樣」、「哈哈，太搞笑了」、「想知道老公對於這件事情的想法」、「看來狗與主人會長得像這件事是真的」。