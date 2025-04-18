ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

吉娃娃照片「AI擬人化」變帥氣型男　女一看卻崩潰：和老公撞臉

吉娃娃照片「AI擬人化」變帥氣型男　女一看卻崩潰：和老公撞臉。（圖／翻攝自TikTok／@loiswilkinson0）

▲女看到寵物的AI擬人照傻眼。（圖／翻攝自TikTok／@loiswilkinson0）

記者李振慧／綜合報導

網路上近來流行用ChatGPT圖片生成功能，把寵物照片擬人化的風潮，國外一名女網友因為覺得有趣，想知道自家吉娃娃若是變成人類會是什麼模樣便嘗試看看，沒想到看到擬人照片後卻覺得十分眼熟，把她嚇了一大跳。

女網友@loiswilkinson0近來在網路上分享，她因為好奇所養的10歲吉娃娃路易(Louie)變成人類會是什麼模樣，所以使用ChatGPT圖片生成功能，結果出現了一名褐色頭髮、臉上留著鬍子的男子圖片，該名男子身上穿了一件毛領外套和米色上衣，模樣看起來十分有型。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@loiswilkinson0 Replying to @theftandshrubbery New here? I asked ChatGPT to turn my dog into a human… and apparently, I married him. The comments? Absolutely unhinged. #fyp #tiktoktrend #chatgpt #commentsection #t#tiktokcreaterdogtok #storytime #turnmydoghuman ♬ Oh No - Kreepa

女網友表示，看到這張照片把她嚇了一大跳，因為路易真人化的模樣看起來和她老公尼爾(Neil)幾乎一模一樣。她同時也分享老公的照片，只見照片中老公也穿著毛領外套，還留著和擬人化路易一樣的髮型和鬍子。

影片曝光後獲得30多萬點閱，許多網友笑稱，「看來無論是狗還是男人，你的喜好都一樣」、「哈哈，太搞笑了」、「想知道老公對於這件事情的想法」、「看來狗與主人會長得像這件事是真的」。

關鍵字： ChatGPT擬人化AI狗狗寵物老公吉娃娃

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

高雄警追通緝犯抓錯人　強押無辜女還嗆：吸毒吸不夠

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「下巴感覺緊緊的」孕婦好奇上網問ChatGPT意見　意外救了2條命

53歲婦發病突然死亡　獨留4歲女童被家中「6比特犬+貴賓」撕咬死

沙漠美洲獅出沒　失蹤2歲童「深夜遇靈犬保護」流浪11公里獲救

25歲男睡覺被毒蛇狂咬10下斃命　驗屍結果翻案「妻和小王勒死」

出國度假犯1簡單錯誤　女落地發現行李「被送到其他國家」崩潰

慶祝22歲生日！女大生泡熱水澡突然死亡　「陳屍按摩浴缸中」

晚上準備睡覺「貓咪突然瘋狂抓門狂叫」　女開門驚嚇：差點沒命

咬柴比特犬「證實已火化」　飼主稱「被打死」生前未做登記

侏儒河馬「彈跳豬」穿「黑網襪」吸18.4萬讚　9個月還在彈跳

柴犬阿寶遭比特犬咬死　飼主手寫信慟別：被欺負記得跑別傻搖尾

貪吃兔守候餵食機　飼料掉落「張大嘴接」一秒都不能餓到

咬柴比特犬「證實已火化」　飼主稱「被打死」生前未做登記

吉娃娃照片「AI擬人化」變帥氣型男　女一看卻崩潰：和老公撞臉

2025桃園埤塘國際論壇　中原大學：以在地文化連結全球永續對話

基隆地檢署攜手社福跨界合作　共築更生人重返社會之路

桃園「鯉魚流光祭り」升級回歸！浮世繪展、巨型茅之輪　亮點速覽

賓利跑車＆房車推「暗黑特仕版」！Black Edition全球限量400輛

輪胎從高速公路滾進服務區！陸女下車「遭輪胎撞死」丈夫目睹全程

不斷更新／韓星活動4月售票看這裡！　YENA首來台舉辦個人演唱會

武陵外役監攜司法社工建網絡　柔性司法共築社會防護網

狹路相逢10年仇！基隆男當街亮刀討債　警搜出「喪屍煙彈」栽了

伊甸推出限量母親節蛋糕　預購即享九折優惠

向小朋友宣導正確洗手　張善政秒變「大哥哥」把病毒和壞細菌洗掉

寵物動物熱門新聞

咬柴比特犬已火化　飼主稱被打死

侏儒河馬彈跳豬穿「黑網襪」吸18萬讚

柴犬遭比特犬咬死　飼主手寫信慟別

曬養五色鳥日常被沒入　私養恐受罰

虎斑跑酷剩殘影　讓人放棄當貓奴

誰是貓界太后？原來靠排班決勝負！

把吉娃娃照片AI擬人化　竟和老公撞臉

結紮摘胰臟　評價洗剩1.2衝回2.9顆星

晚上睡覺「貓咪突然狂叫」　女開門驚嚇

養兔不只萌到療癒！專家揭「9大責任」養前必看

才剛洗完臉　豹紋大毛巾架上偷窺

泳池買太小只夠洗腳　歐告超捧場

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

沙漠美洲獅出沒　2歲童「靈犬保護」奇蹟獲救

讀者迴響

熱門新聞

咬柴比特犬已火化　飼主稱被打死

侏儒河馬彈跳豬穿「黑網襪」吸18萬讚

柴犬遭比特犬咬死　飼主手寫信慟別

曬養五色鳥日常被沒入　私養恐受罰

虎斑跑酷剩殘影　讓人放棄當貓奴

誰是貓界太后？原來靠排班決勝負！

把吉娃娃照片AI擬人化　竟和老公撞臉

結紮摘胰臟　評價洗剩1.2衝回2.9顆星

晚上睡覺「貓咪突然狂叫」　女開門驚嚇

養兔不只萌到療癒！專家揭「9大責任」養前必看

才剛洗完臉　豹紋大毛巾架上偷窺

泳池買太小只夠洗腳　歐告超捧場

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

沙漠美洲獅出沒　2歲童「靈犬保護」奇蹟獲救

送狗結紮變摘胰臟！搶救5hrs過世

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

抗『蕉』慮的取代方式

抗『蕉』慮的取代方式

「文里補習班」開課啦！用芭樂來取代香蕉，做出一道酸甜可口的美味甜點~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面