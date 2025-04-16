晚上準備睡覺「貓咪突然瘋狂抓門狂叫」　女開門驚嚇：差點沒命

▲女子被貓咪救命。（圖／翻攝自TikTok／crazy_falkin_life）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人分享，晚上和丈夫要睡覺時，所養寵物貓突然一直在房間門外拼命抓門、不斷喵喵叫，似乎是要告訴他們什麼，2人起床後在廚房聞到難聞燒焦味，才發現自己可能被貓咪救了一命。

女子亞蘭娜(Alana Falk)在網路上分享，被所養的4歲貓咪Trident救命的故事，她在影片中表示，某天晚上要睡覺時，Trident突然在房間門口不停吵鬧，似乎不願意讓他們睡覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...

亞蘭娜表示，由於丈夫是消防員，晚上為了睡個好覺都不會讓貓咪進房間，愛撒嬌的Trident平時雖然也常在門口喵喵叫，但當天晚上的感覺和平時很不一樣，「牠一直大聲叫著，感覺很驚慌」。

亞蘭娜與丈夫開門後，跟著Trident走到廚房，結果聞到一股難聞的化學物質燒焦的味道，丈夫打開洗碗機發現，一個碎片掉落在機器內的加熱物件上，已經熱到融化、裡面充滿了濃煙，如果不是Trident提早發現的話，後果不堪設想。

亞蘭娜表示，雖然丈夫不願意承認是Trident救了他們，認為一切只是巧合，但她深信Trident當時是特別跑到房門通知他們，影片曝光後也獲得上千網友留言，「當然是小貓的功勞，謝謝你願意聽牠的警告」、「貓英雄」、「記得給聰明的貓貓獎勵喔」。

還有許多網友分享類似經驗，「我19歲時被寵物貓救命，當時我在派對上喝得很醉，仰面昏了過去，醒來發現貓咪在拍我的臉」、「我小時候養的貓救了爸媽，他們的爐子著火了，小貓一直拼命敲打臥室的門，直到他們醒來」、「我的貓比任何人還要早就發現大樓起火，牠們是非常聰明的動物」。