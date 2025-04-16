ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

晚上準備睡覺「貓咪突然瘋狂抓門狂叫」　女開門驚嚇：差點沒命

晚上準備睡覺「貓咪突然瘋狂抓門狂叫」　女開門驚嚇：差點沒命。（圖／翻攝自TikTok／crazy_falkin_life）

▲女子被貓咪救命。（圖／翻攝自TikTok／crazy_falkin_life）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女主人分享，晚上和丈夫要睡覺時，所養寵物貓突然一直在房間門外拼命抓門、不斷喵喵叫，似乎是要告訴他們什麼，2人起床後在廚房聞到難聞燒焦味，才發現自己可能被貓咪救了一命。

女子亞蘭娜(Alana Falk)在網路上分享，被所養的4歲貓咪Trident救命的故事，她在影片中表示，某天晚上要睡覺時，Trident突然在房間門口不停吵鬧，似乎不願意讓他們睡覺。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@crazy_falkin_life #hero #cat #kitten #orangecat #notallheroswearcapes #saved #fire #melting #alert #alarm #meow #meowing #catsavedus #weezer #everybodyneedsahero #ilovemycat #trident #tridentthecat #hesmyhero ♬ Hero - Weezer

亞蘭娜表示，由於丈夫是消防員，晚上為了睡個好覺都不會讓貓咪進房間，愛撒嬌的Trident平時雖然也常在門口喵喵叫，但當天晚上的感覺和平時很不一樣，「牠一直大聲叫著，感覺很驚慌」。

亞蘭娜與丈夫開門後，跟著Trident走到廚房，結果聞到一股難聞的化學物質燒焦的味道，丈夫打開洗碗機發現，一個碎片掉落在機器內的加熱物件上，已經熱到融化、裡面充滿了濃煙，如果不是Trident提早發現的話，後果不堪設想。

亞蘭娜表示，雖然丈夫不願意承認是Trident救了他們，認為一切只是巧合，但她深信Trident當時是特別跑到房門通知他們，影片曝光後也獲得上千網友留言，「當然是小貓的功勞，謝謝你願意聽牠的警告」、「貓英雄」、「記得給聰明的貓貓獎勵喔」。

還有許多網友分享類似經驗，「我19歲時被寵物貓救命，當時我在派對上喝得很醉，仰面昏了過去，醒來發現貓咪在拍我的臉」、「我小時候養的貓救了爸媽，他們的爐子著火了，小貓一直拼命敲打臥室的門，直到他們醒來」、「我的貓比任何人還要早就發現大樓起火，牠們是非常聰明的動物」。

關鍵字： 寵物貓咪救命Alana FalkTrident起火火災

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【生日阿姨】慶生約唱歌找阿姨來就對了　無冷場情緒給你拉滿！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

門口貓糧一直被偷吃　女拍到「紅眼詭異生物」網嚇：傳說吸血獸

半夜被詭聲驚醒！女崩潰「6年沒睡飽」　網共鳴：貓鬧鐘準時開工

虎斑貓闖溫室大嗑貓薄荷　男目睹牠「陶醉表情」爆笑：有夠嗨

和男優拍片後懷孕　女網紅被「結婚10年老公」提離婚：打擊很大

刮刮樂改變人生！街友「中3千萬元」大獎　嗨喊：不用流落街頭了

男上班發現竊賊「隔壁房挖地道」進珠寶店　成功偷走6億元財物

發現12歲女兒遭性侵　猛媽「斬男友生殖器」拖樹叢中焚屍復仇

台南柴犬不想回家　阿伯氣到「狗綁機車上遛」牠踉蹌追車

為什麼狗勾都交不到好朋友！專家點出原因：可能牠們天生就Ｉ？

館長談愛犬安樂死哽咽　女員工曝大雄咬人原因與臨終靈性

晚上準備睡覺「貓咪突然瘋狂抓門狂叫」　女開門驚嚇：差點沒命

侯硐貓公所遭批「飼料發霉」環境髒亂　廠商發文澄清擬提告

養兔不只可愛這麼簡單！專家揭飼主「9大責任」看完再決定也不遲

求偶到一半！驚見黃喉貂躲旁邊　帝雉狂叫「要愛人逃命」畫面曝

虎斑貓「蹬牆跑酷」只剩殘影　奴才前上司直接打消養貓念頭

糙齒海豚擱淺桃園許厝港岸邊　解剖驚見「牠是被槍殺的」

參觀猴硐貓公所見「發霉飼料」　動保稽查：貓咪健康無礙

為什麼狗勾都交不到好朋友！專家點出原因：可能牠們天生就Ｉ？

虎班趴電腦「0距離」看奴才打怪　鼻貼螢幕緊盯專住力滿分

10歲瑪爾濟斯關節疼痛「半夜哀叫」　施打外泌體後「拉主人散步」

馬自達EZ-6新增「鷺羽白」內裝！加色不加價、質感更好直指Model 3

釋修法風向！　陸委會：擬納管立委赴陸

第三屆ESG物流永續獎19家企業獲獎　共創綠鏈物流新視界

學童安心上放學　學區該如何被看見？

楊千霈離婚3個月「半夜突曬婚禮照」！　牽手父親告白：強大的靠山

賈永婕遭批戲子「只有沙龍管理經驗」！　她265字槓上名嘴：好好道歉

台鹽弊案開庭！前董事長陳啓昱翻供不認罪　坦承討分潤40%

IDF輪煞故障卡馬公機場！跑道關閉急拖吊　1179旅客苦等3小時

桃機偏遠崗哨沒廁所！保全怨守國門「長期憋尿」盼高層別再敷衍

看房「裝潢太完美」還附毛巾　女識破騙子：Airbnb假扮出租屋

寵物動物熱門新聞

牠不想回家！台南伯氣到機車遛狗

擔心狗狗交不到朋友？專家有話要說！

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

AI圓夢毛孩全家福　驚覺養了獅子

虎斑0距離看打怪　鼻貼螢幕緊盯

晚上睡覺「貓咪突然狂叫」　女開門驚嚇

10歲瑪爾關節痛　打完外泌體拉人散步

虎斑跑酷剩殘影　讓人放棄當貓奴

半夜被涼醒　她驚醒撞見恐怖咒怨

奴才健身喵皇偷襲　抱手跳鋼管舞

飼主買圍欄擋狗　澳牧秒飛越破解

泳池買太小只夠洗腳　歐告超捧場

愛犬去美容　她接回光禿汪笑到哭

玉山塔塔加首見黃喉貂獵捕帝雉珍貴畫面

讀者迴響

熱門新聞

牠不想回家！台南伯氣到機車遛狗

擔心狗狗交不到朋友？專家有話要說！

館長愛犬離世　員工曝大雄咬人原因

AI圓夢毛孩全家福　驚覺養了獅子

虎斑0距離看打怪　鼻貼螢幕緊盯

晚上睡覺「貓咪突然狂叫」　女開門驚嚇

10歲瑪爾關節痛　打完外泌體拉人散步

虎斑跑酷剩殘影　讓人放棄當貓奴

半夜被涼醒　她驚醒撞見恐怖咒怨

奴才健身喵皇偷襲　抱手跳鋼管舞

飼主買圍欄擋狗　澳牧秒飛越破解

泳池買太小只夠洗腳　歐告超捧場

愛犬去美容　她接回光禿汪笑到哭

玉山塔塔加首見黃喉貂獵捕帝雉珍貴畫面

海豚擱淺桃園海邊　死因「槍殺」

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱暗黑系豪華科技宅

開箱暗黑系豪華科技宅

34坪打造智慧宅，隱藏設計＋全屋智能控，單身貴族最愛的精品級享受！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面