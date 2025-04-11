門口貓糧一直被偷吃　女拍到「紅眼詭異生物」網嚇：傳說吸血獸





▲女在自家門口拍到神祕生物。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國科羅拉多州一名女子在家門口拍到詭異生物，野獸的外型看起來十分可怕，棕色毛皮配上長長的尾巴，眼睛似乎是紅色的，由於她試圖趕走野獸，可是野獸仍常常出現在她家門口，決定分享到網路上尋求幫助。

30歲女子林恩(Janay Lynn)近來在臉書上分享，她近來發現一隻詭異生物常出現在她家門口，因為喜愛動物的她，常會在家門口放置貓糧給街貓，沒想到卻吸引到詭異生物，讓她很害怕。

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Dude wtf is this fucking weird ass animal it’s scary 由 Janay Lynn 發佈於 2025年4月5日 星期六

林恩表示，「我看過那個動物正在吃罐頭的畫面，因為我很擔心貓，所以曾試圖嚇跑牠，可是牠即使眼神和我對到，卻一點都不害怕的樣子，反而是我覺得很可怕，就逃回屋中」。

林恩表示，該動物有著一張像是老鼠的臉，眼睛很小又分得很開、鼻子又長又尖，有著很長的四肢，我以前從未看過這樣的生物」，由於身邊的人都不相信她，所以她拍下了動物的影像，希望網友能夠幫忙解惑。

影像在網路上流傳後，許多網友猜測，拍到的動物看起來像是傳說中的神祕吸血獸卓柏卡布拉(chupacabra)，也有人懷疑可能是受傷或染病的獾或負鼠。當地動物官員接受媒體訪問時，則認為該動物應該是一隻患有皮膚病的浣熊，不過林恩反駁，「我每晚都會在這裡看到浣熊，那個動物絕對不是浣熊」。