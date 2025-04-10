虎斑貓闖溫室大嗑貓薄荷　男目睹牠「陶醉表情」爆笑：有夠嗨

▲貓咪爽嗑貓薄荷。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子近來發現，工作場所溫室的門雖然是關閉著，可是卻有被闖入的跡象，沒想到仔細一看，闖入溫室的凶手竟然是一隻不認識的虎斑貓，而且小貓被發現時還在大嗑貓薄荷，爆笑畫面讓他覺得非常有趣。

英國男網友納薩尼爾(Nathaniel)近來在國外論壇Reddit上發文，在當地精神療養所工作的他表示，工作地點的設施中包含了一個美麗花園，提供療養所住戶能夠到此散步或種植園藝，然而花園的溫室近來突然闖進一隻虎斑貓。

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貼文中可看到，虎斑貓發現溫室有貓薄荷，竟然大膽從溫室的天窗闖進來，被人發現時也不逃跑，仍在忘情地大嗑貓薄荷，臉上充滿著開心又陶醉的表情。

貼文曝光後獲得大量網友留言，「貓咪的臉看起來好爽」、「貓咪表示：值得」、「我喜歡貓咪看了你一眼後，決定不鳥你的臉」、「太可愛了，這裡唯一的罪行只有影片不夠長」。

納薩尼爾表示，看到虎斑貓狂嗑貓薄荷的樣子他沒有生氣，只覺得很好笑，「以前雖然也曾見過幾隻貓闖進去，但從沒看過這麼誇張的」，他後來特別把溫室的門打開，以便貓咪能夠安全離開、不用再爬天窗出去。