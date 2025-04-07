女網紅拍片被「世界最毒水母」螫傷　爆痛留恐怖血痕：慘叫1小時

▲女子拍片時，突然被水母螫傷。（圖／翻攝自TikTok／julieanddaniel_）

記者李振慧／綜合報導

愛爾蘭一名女子到菲律賓度假拍片，她在海灘附近淺水中散步時，突然感覺大腿一陣劇痛，沒想到自己是被世界上最毒生物之一的箱型水母(Box jellyfish)咬傷，差點喪命。

身為旅遊部落客的女子茱莉(Julie)，在社群網站上受到品牌邀約，近來前往菲律賓進行3天的遊船之旅，計畫暢遊科隆島(Coron)、愛妮島(El Nido)等熱門觀光地點，然而她在海灘拍片時卻遭到致命水母攻擊。

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影片中可看到，穿著比基尼的茱莉在海水中散步，對著鏡頭介紹到一半時突然感覺腿部一陣劇痛，痛得她不斷慘叫，並在腿上留下恐怖血痕。茱莉表示，「我想我大概叫了快1個小時，幾乎要失聲了，就是這麼痛」。

茱莉表示，被箱型水母螫到的感覺，就像被熨斗壓在大腿上一樣灼熱劇痛，同時還能感覺到毒液在體內擴散，「超可怕的，因為當時我們在一個偏遠的小島上，距離陸地至少2個小時，網路也沒有訊號」。

箱型水母是世界上最毒的水母，也是世界上最毒生物之一，若是被螫傷，可在半個小時內導致心臟衰竭甚至死亡。幸好茱莉搭乘的船上剛好有來自澳洲的醫生和護士，他們十分熟悉被箱型水母咬到的處置方法，送醫接受治療後已無大礙，讓她覺得自己非常幸運。