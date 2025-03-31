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以為車禍害狗狗失明「常常不理人」　獸醫視力檢查傻：牠是故意的

以為車禍害狗狗失明「常常不理人」　獸醫視力檢查傻：牠是故意的。（圖／翻攝自TikTok／fundacionsantaspatitas）

▲獸醫檢查發現，小狗視力一切正常。（圖／翻攝自TikTok／fundacionsantaspatitas）

記者李振慧／綜合報導

智利當地動物救援組織Fundación Santas Patitas工作人員在路上救了一隻被車撞的4歲小狗唐路易斯(Don Luis)，小狗雖然在他們的照顧下逐漸恢復健康，視力卻似乎受到影響，常常會無視志工，然而當他們帶狗狗前去檢查，意外發現狗狗根本沒有失明。

Fundación Santas Patitas在網路上分享一段影片，工作人員表示，他們2023年從街上救了原本是流浪狗的唐路易斯，狗狗獲救後仍無法重拾對人類的信任，是一隻攻擊性很強的狗，所幸在工作人員長期的陪伴下逐漸變得溫柔與熱情。

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@fundacionsantaspatitas Si pudiera hablar, nos diría que no nos debe nada, porque nunca nos pidió rescatarlo de la calle. ** no es sordo, no tiene demencia senil, tiene 4 años, sólo que es de alma vieja y mal carácter #perros #adoptanocompres #donluisantonio ♬ Alone Again (Naturally) - Gilbert O'Sullivan

工作人員表示，唐路易斯車禍後雖然很快就恢復健康，可是卻常常會無視工作人員，感覺完全看不到眼前的人，讓他們擔心狗狗因為車禍影響到視力，沒想到帶去獸醫檢查後發現，狗狗視力沒有任何問題，只是心情不好時會選擇無視人類。

工作人員表示，發現真相後他們只覺得很有趣，「雖然我們很愛護牠，可是牠完全不領情，如果牠會說話的話，應該會說，『我又沒叫你們救我，我不欠你們任何東西』」。

影片曝光後，有個性的唐路易斯意外爆紅，獲得170多萬點閱。許多網友表示，「這隻狗狗超有個性，連獸醫都不太想理」、「哈哈，我家的寵物犬也是，醫生說牠只是選擇性不理我們」、「我也一直以為我家老狗聽力不太好，結果我男友叫牠就會立刻回」。

關鍵字： 獸醫寵物失明智利Fundación Santas Patitas

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