狗狗沒事一直埋頭在胸部狂聞　女好奇檢查發現罹患致命乳癌

▲女子因為寵物犬發現自己罹癌。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子發現寵物犬常會一直看著她右胸，或是把頭埋進她胸前，不斷用鼻子嗅聞，讓她覺得很奇怪，沒想到不只她的狗這樣，就連大嫂所養的寵物犬也對她做出一樣的行為，讓她決定就醫檢查，結果診斷出患有乳癌。

英國《每日郵報》報導，31歲女子布麗安娜(Breanna Bortner)，2023年6月時她察覺到所養的2歲可卡貴賓犬(cockapoo)Mochi出現不尋常的舉動，老是喜歡把頭埋到她的胸前，常常聞或用爪子指著她的右胸。

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My dog knew I had cancer before I did — then helped me through chemo: ‘He was a greater purpose for me’ https://t.co/GN6BxeGwpI pic.twitter.com/54yMxFdCml — New York Post (@nypost) March 13, 2025

布麗安娜後來發現，嫂子所養的可卡貴賓犬Gunner也出現同樣情況，讓她想起過往曾看過，狗狗因為嗅覺靈敏能夠發現主人罹癌的故事，再加上她在右胸處摸到小腫塊，便決定前往就醫，結果檢測出患2b期乳癌Triple-negative invasive ductal carcinoma。

布麗安娜表示，在被寵物犬發現前3個月時，她曾接受過例行性檢查沒有任何發現，「這種乳癌的進展和侵襲速度就是這麼快，能在3個月內，從摸不出來任何東西到形成腫塊」。

自從確診以來，布麗安娜已接受過許多相關治療，她表示，多虧了Mochi的幫忙，她才能盡早發現並且治療，「我們往往都低估了狗狗有多聰明，雖然他們不會說話，無法和我們交談，但牠們會從行為中試圖警告我們」。