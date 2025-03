狗狗沒事一直埋頭在胸部狂聞　女好奇檢查發現罹患致命乳癌

▲女子因為寵物犬發現自己罹癌。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國明尼蘇達州一名女子發現寵物犬常會一直看著她右胸,或是把頭埋進她胸前,不斷用鼻子嗅聞,讓她覺得很奇怪,沒想到不只她的狗這樣,就連大嫂所養的寵物犬也對她做出一樣的行為,讓她決定就醫檢查,結果診斷出患有乳癌。

英國《每日郵報》報導,31歲女子布麗安娜(Breanna Bortner),2023年6月時她察覺到所養的2歲可卡貴賓犬(cockapoo)Mochi出現不尋常的舉動,老是喜歡把頭埋到她的胸前,常常聞或用爪子指著她的右胸。

