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拍到章魚騎在「世界最速鯊背上」搭便車　海洋專家傻：從沒見過

大章魚騎在「世界最速鯊魚背上」搭便車　海洋專家傻：從沒見過。（圖／翻攝自YouTube／University of Auckland）

▲章魚疑似在鯊魚背上搭便車。（圖／翻攝自YouTube／University of Auckland）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭一群研究人員意外在當地海岸拍到，一隻大毛利章魚(Maori octopus)竟然騎在尖吻鯖鯊(Shortfin mako shark)背上「搭便車」的罕見畫面，由於章魚平時喜歡生活在海底，尖吻鯖鯊通常不喜歡深海，無法理解為什麼這2個動物會一起行動。

紐西蘭奧克蘭大學(University of Auckland)研究人員，偶然在紐西蘭北部豪拉基灣(Hauraki Gulf)拍攝到這個罕見畫面。影片中可看到，一條尖吻鯖鯊正在海中游泳，然而仔細一看，鯊魚背上竟然有一個橘棕色斑點物體，用觸手緊緊抓著鯊魚的身體。

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研究人員康斯坦丁(Rochelle Constantine)表示，他們後來才發現，騎在鯊魚背上的竟然是一隻毛利章魚，「我一開始看到時還想，『那是浮標嗎？』，鯊魚是不小心被漁具纏住了嗎？還是鯊魚被攻擊」。

康斯坦丁表示，由於尖吻鯖鯊是世界上游泳速度最快的鯊魚，平均每小時可以達到50公里，所以攝影機拍到鯊魚背上有章魚的畫面大約只有10分鐘，鯊魚後來便消失了。

康斯坦丁表示，「這2個生活環境不同的動物，竟然會同一時間在同一地點相遇，真的是很奇怪」，雖然他們無法得知章魚與鯊魚的下場，但根據畫面判斷，鯊魚與章魚似乎不討厭彼此，畫面看起來很和平。

關鍵字： 海底章魚紐西蘭鯊魚尖吻鯖鯊Shortfin mako shark紐澳要聞

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