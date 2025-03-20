被列入安樂死名單　收容所狗狗「每天悲傷面壁等死」心碎畫面曝　

▲狗狗即將安樂死，模樣令人不捨。（圖／翻攝自Facebook／Hounds in Pounds, Inc）

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅來納州一隻收容所狗狗被列入安樂死名單，志工發現牠被關在狹小籠子中，不願意見到任何人，悲傷面對牆壁的可憐模樣感到不忍，希望能夠拯救牠，將照片分享網路後成功獲得關注。

紐澤西州動物收容所Hounds In Pounds工作的一名志工，近來在網路上發文分享，一隻名叫戈爾迪(Goldie)的狗狗被送到南卡州當地一間動物收容所中，由於該收容所規模較小、資源不足，無法一直幫忙收容所有狗狗，使得無人收養的戈爾迪被列入了安樂死名單。

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志工表示，戈爾迪就像是知道自己即將面對的悲慘命運一樣，每天都顫抖地待在籠子中、盯著冰冷牆壁，害怕地不敢看任何人，似乎已經放棄了，見到戈爾迪這個模樣，讓他們決定要幫助戈爾迪逃離安樂死。

貼文曝光後引發網友關注並且給予幫助，志工人員表示，在大家的努力下，已順利找到一名獸醫願意治療戈爾迪並且暫時安置，雖然身體的傷可以治療，心理的創傷仍需要時間去撫平，不過相較於之前，狗狗現在的態度已經放鬆很多，之後將會前往新的寄養家庭、等待正式收養。

為了能救出更多像戈爾迪一樣處境的狗狗，Hounds In Pounds也在網路上舉辦相關募款活動，希望大家能夠幫忙捐款或是購買新的寵物床等物資。