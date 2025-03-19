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每天載26隻狗狗開心出遊　女打造「狗狗巴士」爆紅：最棒工作

每天載26隻狗狗開心出遊　女打造「狗狗巴士」爆紅：最棒工作。（圖／翻攝自TikTok／k9konvoy）

▲女推出狗狗巴士的日托服務，在網路上爆紅。（圖／翻攝自TikTok／k9konvoy）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州一名女子為了幫助寵物犬在主人上班時，不是寂寞獨自待在家中，而能夠開心兜風、出遊，特別把一輛小貨車改裝成「狗狗巴士」，每天約載有20多隻狗狗上街，特殊服務推出後大獲好評，相關影片在網路上也爆紅。

美國媒體《今日美國》報導，居住在威斯康辛州奧康托(Oconto)的女子霍普(Hope Mehlberg)，創辦狗狗巴士公司K9 Konvoy，相關影片曝光網路後爆紅，在TikTok平台擁有99多萬名粉絲。

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影片中可看到，霍普每天都會開著小巴士，載著各種不同品種、大小、年齡的狗狗兜風出遊，狗狗們看起來就像是期待出遊的小學生們一樣開心又興奮，讓她的服務大受歡迎。

@k9konvoy ♬ original sound - K9 Konvoy

霍普受訪表示，原本是上班族的她，只是覺得下班後載所養的4隻寵物犬一起出去玩十分舒壓，沒想到後來吸引到鄰居的注意，愈來愈多人希望她能夠幫忙讓寵物犬一起加入兜風活動，由於客戶一直不斷增加，最後讓她決定辭職，專心投入狗狗巴士工作。

霍普每天早上8點從自家出發後，會一一開到客戶家接狗狗，然後前往當地公園讓狗狗們開心玩耍、彼此社交，目前固定運載的狗狗數量，已經增加至22至26隻，「這一切都很瘋狂，完全沒想到會變成現在這樣，我每天都可以和狗狗們度過一整天，這對我來說是世界上最棒的工作」。

關鍵字： 狗狗巴士威斯康辛州寵物K9 KonvoyHope Mehlberg北美要聞

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