ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

路上開車遇可愛埋伏　夫妻突然被3萌犬攔車「又驚喜冒出4奶犬」

路上開車遇可愛埋伏　夫妻突然被3萌犬攔車「又驚喜冒出4奶犬」。（圖／翻攝自Facebook／Natalea Bowling）

▲夫妻中埋伏，把7犬全帶回家。（圖／翻攝自Facebook／Natalea Bowling）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一對夫妻在家附近開車時，路邊突然出現3隻小狗，由於小狗們一直追著他們的車，使得他們決定停下車來查看，沒想到下車後又有4隻小狗開心朝他們衝過來，面對7隻小狗的可愛攻勢，最後不忍心只好全都一起帶回家。

女子娜塔莉亞(Natalea Bowling)向外媒The Dodo表示，她和丈夫在家附近開車閒晃時，意外遭到7隻小狗可愛埋伏，因緣巧合之下成為了7寶媽，她表示，「我們看到3隻小狗，就停下車來，沒想到路旁突然又衝出4隻小狗，牠們看到我們非常開心的樣子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

娜塔莉亞表示，小狗們看起來雖然有些瘦弱和飢餓，但是健康狀態似乎不錯，懷疑小狗們遭到拋棄的時間應該沒有很久，由於不捨得把這些小狗們留在原地，便決定先帶回家幫忙照顧。

娜塔莉把小狗們的訊息分享在臉書後，獲得大量網友留言，「謝謝你們把牠們帶回家，而不是丟在外面」、「小狗們看起來有點害怕，幸好你們帶走了牠們，以免被郊狼攻擊」。

娜塔莉表示，小狗們第一時間看到他們時就像發現救星一樣，所以表現得非常興奮，後來則變得有點害怕，幸好花點時間熟悉後，小狗們都非常乖巧又可愛，她希望能幫這群狗狗找到溫暖的新家。

關鍵字： 寵物收養肯塔基州Natalea Bowling

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【牌齡30年？】萌弟打麻將動作絲滑　氣勢超猛狂喊「海底」！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

4歲獅子兔瘋狂掉毛　女花1年時間蒐集「織出超暖毛帽」爆紅

男浮潛時撿起「海中漂亮貝殼」　差點被「地球上最毒生物」奪命

把全市當自己家趴趴走　可愛賓士貓成「社區萌寵」出沒地圖爆紅

女網紅為了拍片「強把袋熊寶寶抱走」　袋熊媽媽崩潰狂追畫面曝

托兒所狗狗盯著牆上「彩虹橋照片」悲鳴　網心碎：牠在想念朋友

英女在印度飯店被24歲男性侵　逃出房求救「電梯內又遭男侵犯」

飛13小時到杜拜！女「起身上廁所」突昏倒　醫發現少做1事恐致命

流浪狗街上咬嬰兒斷頭　「1個半月連3起」畫面瘋傳！印度警調查

鳳山宮廟兔子住排泄物中「吃白飯、淘汰菜」　還有乾掉烏龜趴籠內

以為認養「心目中的小黑貓」回家驚覺被騙了　網暴動喊：超罕見～

員林驚見「超大群」流浪狗逛大街！民眾嚇壞　公所也喊無奈

無毛貓幫奴才洗臉　舔幾口突「猛扯嘴皮」她無奈阻止

毛孩退化關節炎活動困難　再生醫療「幹細胞」幫忙提升生活品質

路上開車遇可愛埋伏　夫妻突然被3萌犬攔車「又驚喜冒出4奶犬」

鳳山宮廟兔子住排泄物中「吃白飯、淘汰菜」　還有乾掉烏龜趴籠內

日本海龜跳「鋼管舞」抱柱搖擺　難倒保育員：我也沒看過

來東森寵物洗澡「就捐10餐糧」　與KCT合作幫浪浪溫飽等家

草鴞族群雙添喜訊　國土生態綠網展現保育成效

白灰虎斑「社恐發作」躲馬桶後面　慌張臉媽忍不住爆笑

奶奶找不到假牙！回頭一看　薩摩耶「露齒燦笑」緊咬變新造型

西醫要求多喝水「中醫卻說濕氣重」！背後差異曝光　中醫師解釋了

眾量級賺超過1億！Andy「6年領695萬」佔6.95%　網狂呼喚國稅局

詐保內鬼4／保險淪ATM！1家8口涉裝病爽拿6500萬　法院判無罪

詐保內鬼3／神鬼理賠員一條龍詐保千萬　金管會開鍘罰720萬原因曝

詐保內鬼2／每月都骨折！台積電工程師蹽落去...沈迷禮服酒店燒千萬

Andy反擊家寧訂閱飆升193萬！凌晨發新影片對決　即將超越眾量級

詐保內鬼1／台壽保理賠專員監守自盜　揪高中同窗聯手詐領2389萬

Andy北部「套房月租6千」驚呆萬人　地段曝光讓網讚：房東超佛心

人妻出軌武術教練「懷孕了」！尪傻傻養兒多年　一驗DNA滿頭綠

國文作業卡關！高中生「打給作者求救」電話竟通了　全班瞬間沸騰

寵物動物熱門新聞

宮廟兔子住排泄物中　吃白飯淘汰菜

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

薩摩耶偷假牙　看著奶奶露齒燦笑

虎班貓8個月「V臉變成圓臉」　網笑：怎麼養的？

薩摩耶出門散步變「北極熊」　風大到耳朵消失

員林驚見「超大群」流浪狗逛大街！民眾嚇壞

小英短抱緊鼠王布偶　偷瞄怕被拿

社恐貓躲馬桶後面　慌張臉笑翻媽

奶兇賓士哈氣　殺傷力零可愛滿分

店貓痛毆路過柴犬　飼主罰3000元

無法一起登機　橘貓被主人丟棄在機場

草鴞族群雙添喜訊國土生態綠網展現保育成效

雙胞胎狗狗靜等安樂倒數　奇蹟出現

貓咪打翻湯粉罐　嚇壞緊抱爸爸

讀者迴響

熱門新聞

宮廟兔子住排泄物中　吃白飯淘汰菜

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

薩摩耶偷假牙　看著奶奶露齒燦笑

虎班貓8個月「V臉變成圓臉」　網笑：怎麼養的？

薩摩耶出門散步變「北極熊」　風大到耳朵消失

員林驚見「超大群」流浪狗逛大街！民眾嚇壞

小英短抱緊鼠王布偶　偷瞄怕被拿

社恐貓躲馬桶後面　慌張臉笑翻媽

奶兇賓士哈氣　殺傷力零可愛滿分

店貓痛毆路過柴犬　飼主罰3000元

無法一起登機　橘貓被主人丟棄在機場

草鴞族群雙添喜訊國土生態綠網展現保育成效

雙胞胎狗狗靜等安樂倒數　奇蹟出現

貓咪打翻湯粉罐　嚇壞緊抱爸爸

無毛貓幫奴才洗臉　突然猛扯嘴皮

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面