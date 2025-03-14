路上開車遇可愛埋伏　夫妻突然被3萌犬攔車「又驚喜冒出4奶犬」

▲夫妻中埋伏，把7犬全帶回家。（圖／翻攝自Facebook／Natalea Bowling）

記者李振慧／綜合報導

美國肯塔基州一對夫妻在家附近開車時，路邊突然出現3隻小狗，由於小狗們一直追著他們的車，使得他們決定停下車來查看，沒想到下車後又有4隻小狗開心朝他們衝過來，面對7隻小狗的可愛攻勢，最後不忍心只好全都一起帶回家。

女子娜塔莉亞(Natalea Bowling)向外媒The Dodo表示，她和丈夫在家附近開車閒晃時，意外遭到7隻小狗可愛埋伏，因緣巧合之下成為了7寶媽，她表示，「我們看到3隻小狗，就停下車來，沒想到路旁突然又衝出4隻小狗，牠們看到我們非常開心的樣子」。

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娜塔莉亞表示，小狗們看起來雖然有些瘦弱和飢餓，但是健康狀態似乎不錯，懷疑小狗們遭到拋棄的時間應該沒有很久，由於不捨得把這些小狗們留在原地，便決定先帶回家幫忙照顧。

娜塔莉把小狗們的訊息分享在臉書後，獲得大量網友留言，「謝謝你們把牠們帶回家，而不是丟在外面」、「小狗們看起來有點害怕，幸好你們帶走了牠們，以免被郊狼攻擊」。

娜塔莉表示，小狗們第一時間看到他們時就像發現救星一樣，所以表現得非常興奮，後來則變得有點害怕，幸好花點時間熟悉後，小狗們都非常乖巧又可愛，她希望能幫這群狗狗找到溫暖的新家。