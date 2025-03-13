男浮潛時撿起「海中漂亮貝殼」　差點被「地球上最毒生物」奪命

▲男撿起貝殼，與死神擦身而過。（圖／翻攝自Reddit）

記者李振慧／綜合報導

國外一名男子上月在埃及浮潛時，在海中發現一個漂亮貝殼，他好奇把貝殼放在手中並且拍下照片，沒想到後來發現，手中貝殼其實是帶劇毒的芋螺(Cone snail)，差點因此喪命。

這名男子在國外論壇Reddit上發文，圖片中可看到，他上月前往埃及紅海遊玩時，下水後用GoPro拍攝到一個有著漂亮紋路的貝殼，「我本來想把這個貝殼帶回家的，可是這個貝殼是活的，感覺到裡面有東西並且在動，所以打消念頭只拍了幾張照片」。

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男子表示，「幾個月後我才被告知，我似乎做了一件非常危險的事情，大家能幫忙確認手中的貝殼到底是什麼嗎？我到底處於什麼樣的危險中，那個真的會威脅生命嗎」。

貼文曝光後，吸引許多網友留言討論，大多數的人都認為原PO手上拿著的不是普通貝殼，而是帶有劇毒的織錦芋螺(Textile cone snail)。織錦芋螺通常生活在淺水區珊瑚和岩石下面的沙子中，被認為是地球上最毒的生物之一。

許多網友留言，「天啊，你竟然拿起那個，你瘋了嗎」、「真的是驚險躲過了子彈」、「這是織錦芋螺，學名Conus Textile，其實所有芋螺都是有毒的，而且當時在海中應該還活著」、「如果你不熟悉那個地區的話，在海邊最好不要隨便撿起任何生物」。