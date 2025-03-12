把全市當自己家趴趴走　可愛賓士貓成「社區萌寵」出沒地圖爆紅

▲小貓在城市中到處趴趴走爆紅。（合成圖／翻攝自Facebook與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

英國普利茅斯市(Plymouth)一隻名叫Mischief的賓士貓，因為時常在城市各處趴趴走，不但隨意闖進當地商店、酒吧和學校，還2次闖進海軍基地，把整個城市當成自己家的模樣讓牠爆紅，成為當地社區萌寵，還有網友為牠建立粉絲專頁和常出沒地點地圖。

當地女子Amii Illustrates近來在網路上分享，一隻名叫Mischief的貓時常在普利茅斯市各地留下足跡，導致牠成為人氣萌寵，還有網友為牠建立了專門粉絲專頁Mischief’s adventures in Plymouth。

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照片中可看到，Mischief不但會大搖大擺走進學校正在上課的教室和比賽運動場上，還時常會出現當地商店、餐廳戶外座位、教堂，甚至爬窗戶潛入民宅，跳到某人的辦公桌上。

有熱心網友幫忙整理地圖，可看到該市地圖上佈滿密集點點，全是Mischief常會出現的地點。可愛影片曝光後獲得800多萬點閱，許多網友留言，「你們誤會了，牠其實是市長正在照顧選民」、「牠之前也曾闖進我大學的宿舍中，大家都搶著摸牠，是一隻很友善的貓」。

許多網友好奇Mischief是否是街貓，其實Mischief的女主人布萊克摩爾(Tonie Blackmore)曾接受過當地媒體採訪，家中一共養有2隻貓的她表示，「當Mischief跑得太遠時，我有時候不得不禁足牠，因為我必須提醒牠是有家的貓」，常常有人誤以為Mischief是走失貓，會幫忙送到獸醫那邊，幸好她有幫小貓植入晶片，才能順利找回愛貓。