家裡沒寵物！女凌晨上廁所「身旁突出現白貓」　網大讚：超貼心

▲女子發現身旁有貓傻眼。（圖／翻攝自TikTok／_denisacostin_）

記者李振慧／綜合報導

英國一名女子凌晨在家上廁所時，睡醒惺忪的她發現身邊突然出現不速之客，一隻小白貓闖進廁所中陪伴著她，可是她家中沒有養貓，讓她十分傻眼，可愛影片在網路上獲得170多萬點閱。

居住在英格蘭東南部漢普郡(Hampshire)的女子在TikTok上分享影片，畫面中可看到，她凌晨5時起來上廁所時，身旁突然出現一隻白貓，白貓還和她一起看著鏡頭，畫面看起來十分有趣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子在影片中表示，這隻白貓其實是鄰居所養的寵物，時常把她家當自己家一樣闖入，完全不在意侵犯她的隱私，即使是她在上廁所時也一樣。從她其他分享的影片中則可看到，小貓會透過廚房上方沒關的小窗戶闖進來。

影片獲得許多網友留言，「小貓的表情像是在問，『上好了沒』」、「我喜歡在貓咪的世界中，完全不在乎隱私這種事」、「太棒了，小貓陪你上廁所，其實是想要保護你喔」、「在貓咪的認知中，上廁所是脆弱的時候，牠是怕你上廁所時被攻擊，其實很貼心喔」。