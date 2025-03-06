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天降「408公斤巨大海豚」到小漁船上　漁夫嚇：像被閃電打到

▲▼紐西蘭漁夫幫助，跳到漁船上的巨大海豚。（圖／達志影像／美聯社）

▲海豚正在被保育機構照顧中。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

紐西蘭3名漁夫在海上工作時，一隻體重超過400公斤的海豚突然從天而降，墜落在他們的漁船上，把他們嚇了一大跳，而且海豚上船後還瘋狂奔逃，引發混亂情況，幸好沒有造成人員受傷。

船長哈里森(Dean Harrison)表示，2月28日當他和2名船員一起在紐西蘭北島海域，一艘約16英尺（約4.8公尺）長的漁船上工作時，沒想到一隻11英尺長（約3.4公尺）、900磅（約408公斤）重的海豚突然從天而降。

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哈里森表示，「原本一切風平浪靜的，直到這隻海豚決定跳上船和我們打招呼，當時船就像被閃電擊中一樣，船上突然多出一隻巨大海豚，牠拼命掙扎、破壞一堆東西」。

哈里森表示，當他們3人緊緊抓住船舷時，拼命掙扎的海豚幾乎把船上所有釣魚用具折斷，船頭也被嚴重破壞，其中一名船員的手臂受輕傷，但幸好3人都沒有大礙。

由於海豚體型太巨大，3人無法自行幫助海豚回到海中，只好請紐西蘭保育機構幫忙，在等待機構人員來到期間，3人不斷幫忙把水澆到海豚身上保濕。

海豚目前已被保育機構帶回照顧，哈里森表示，海豚後來被機構命名為Tohu，為了紀念這場難得奇遇，他決定把漁船也取名為Tohu，很慶幸事件最後獲得了圓滿結局。

關鍵字： 海豚漁民Dean Harrison紐西蘭Tohu紐澳要聞

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