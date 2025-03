天降「408公斤巨大海豚」到小漁船上　漁夫嚇：像被閃電打到

▲海豚正在被保育機構照顧中。(圖/達志影像/美聯社)

記者李振慧/綜合報導

紐西蘭3名漁夫在海上工作時,一隻體重超過400公斤的海豚突然從天而降,墜落在他們的漁船上,把他們嚇了一大跳,而且海豚上船後還瘋狂奔逃,引發混亂情況,幸好沒有造成人員受傷。

船長哈里森(Dean Harrison)表示,2月28日當他和2名船員一起在紐西蘭北島海域,一艘約16英尺(約4.8公尺)長的漁船上工作時,沒想到一隻11英尺長(約3.4公尺)、900磅(約408公斤)重的海豚突然從天而降。

????????#NewZealand ???? “A 400kg dolphin falling out of the sky is going to leave more than just a bruise" A group of mates are still wrapping their heads around the fact they survived a 400kg-plus dolphin leaping into their boat while fishing off Northland’s coast. Dean Harrison says… pic.twitter.com/EiXeTiAJCZ