不能繼續住在圖書館！可愛「鬥雞眼小貓」爆紅　萬人連署相助

▲鬥雞眼小貓深受社區喜愛。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國德州一隻可愛流浪貓佩伯(Pepper)時常出現在當地公立圖書館Pioneer memorial library中，因為有著可愛鬥雞眼與溫柔個性，讓牠深受當地居民與遊客喜愛，然而當地政府近來卻突然下令，禁止牠繼續居住在圖書館中，引發愛貓人士關注。

約5個月大的流浪貓佩伯，許多民眾到當地圖書館造訪時，常會看到可愛的佩伯蜷曲在書架旁或是漫步在圖書館中，讓牠深受圖書館員工和訪客喜愛，然而近來卻傳出，牠要被驅離圖書館的消息。

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當地媒體報導，基利斯比郡(Gillespie)法院15日裁定，佩伯不能繼續居住在圖書館中。圖書館人員低調表示，由於他們已經接獲通知，不得不配合命令。

消息傳出後引發當地愛貓人士抗議，甚至還有上萬名民眾參與請願書連署，希望當地政府能夠收回命令。發起人在請願書上表示，「佩伯不僅僅是一隻貓，牠已經是社區中不可缺少的一份子，牠為圖書館的訪客提供陪伴，營造出溫馨環境，吸引更多年輕族群前往圖書館」。

為了不讓佩伯再次回到街頭，當地動物救援組織Hill County SPCA後來出面，暫時將佩伯帶回收容中心安置，工作人員表示，佩伯住在圖書館中已經好幾年，溫柔的牠曾感動許多人，希望能為牠找到永遠的家。最新消息傳出，佩伯已經獲得收養，吸引許多網友留言，「真是太好了」、「我好喜歡牠的眼睛，很開心牠被收養了」。