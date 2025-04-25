真的是狗界天才！女訓練邊牧變「家事小幫手」　網讚：比我兒子強

▲邊境牧羊犬會幫忙做家事。（圖／翻攝自TikTok／dazelivingstone）

記者李振慧／綜合報導

邊境牧羊犬時常被認為是寵物犬品種中最聰明的狗狗之一，國外便有一名女網友表示，由於她沒有養羊，所以她嘗試訓練讓邊牧幫忙一些簡單家事，沒想到成功讓狗狗變成家事小幫手，在網路上引發討論。

女網友黛茲(Daze Livingstone)在網路上分享，邊境牧羊犬其實是很適合工作的狗狗，因為適度的工作能夠幫助狗狗消耗過多精力，由於她沒有養羊，所以她決定訓練所養的寵物犬Fable幫忙做家事。

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影片中可看到，黛茲會將不要的紙屑交給Fable，請牠丟到垃圾桶，或是讓牠幫忙把亂丟在地上的東西歸位、把髒衣服丟進洗衣機中，乖巧又聰明的Fable一下就能聽懂指令並且精準完成任務。

影片曝光後，Fable的家事技巧獲得網友大讚，「邊境牧羊犬真的很聰明」、「我也曾經安排我家邊牧一些工作，牠很喜歡，有時候還會自行預測有什麼事要做，自己就先完成了」、「狗狗表現得比我10歲兒子還厲害」、「我的邊境牧羊犬是一隻治療犬，接受過心理輔導的訓練，牠可以執行深層壓力療法等指令，曾經救過我的命」。