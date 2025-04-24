逛收容所想挑寵物　情侶反被霸氣貓1舉動收編：原來是牠選我們

▲情侶想挑貓，卻反被貓咪先選中。（圖／翻攝自TikTok／valmir_cat）

記者李振慧／綜合報導

國外一對情侶到動物收容所時，因為一隻貓咪的霸氣舉動，讓他們發現原來不是自己在選貓，而是自己早就被貓主子看上，由於該貓咪一直堅持，最後也讓他們覺得是難得緣分，決定把該貓咪帶回家收養。

網友@valmir_cat在網路上分享他們與暹羅貓瓦爾米爾(Valmir)相遇的可愛影片，影片中可看到，他們前去收容所想要看看流浪貓時，瓦爾米爾突然用爪子緊緊抓著他的外套，整隻貓懸掛在空中也不願意放手。

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這對情侶表示，「瓦爾米爾是我們到收容所後，第一隻跑到我們身旁的貓咪」，雖然有點被強迫中獎的感覺，但他們仍決定收容瓦爾米爾，「我們很高興牠選擇了我們，牠是最棒的小貓」。

影片曝光後獲得14多萬點閱，許多網友留言表示，「我覺得這才是在收容所正確收養貓的方法」、「我的天啊，被貓選中，你們實現了我的夢想」、「牠等你們很久了」、「我的貓咪也是在收容所選中了我」。