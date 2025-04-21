主人早就搬走　女滑臉書發現「狗狗每天守在空屋」開車帶牠回家

▲女在臉書看到消息，親自前往帶狗狗回家。（合成圖／翻攝自Facebook與TikTok）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在臉書上看到一則悲傷訊息，一隻疑似被主人拋棄的狗狗，每天都守在空屋不肯離開，她好奇開車前往臉書中提到的地點，結果真的看到狗狗還在那裡，便決定把狗狗帶回照顧，溫馨故事在網路上爆紅。

在印第安那州當地動物救援組織Happy Tails Animal Rescue工作的女子布洛克(Taylor Bullock)，近來滑臉書時意外得知狗狗Rain的故事。貼文中可看到，身上有著黑白花紋的Rain自從遭到主人拋棄後，每天都苦苦守在已經人去樓空的舊家前，期待有天主人會回來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Rain的故事被分享在網路上。（圖／翻攝自TikTok／happy.tails.animal.rescu）

布洛克自從得知Rain的故事後，她每天都會上網查看，希望Rain的故事能有後續消息，可是都沒有發現，最後她決定親自開車去網路上說的地點看看，結果發現了滿身皮膚病、虛弱的Rain。

布洛克表示，附近鄰居告訴她，原本的屋主大約一個月前就搬走了，他們最近時常看到Rain獨自趴在屋前等待，Rain雖然狀態十分虛弱，但是當牠看到人時仍十分友善，乖巧地靠在她的腿上，讓她決定把Rain帶回家好好照顧。

從布洛克分享在TikTok中的貼文可看到，大約2或3歲的Rain目前在寄養家庭中接受照顧，有分離焦慮的牠在其他狗狗的幫助下逐漸好轉，晚上已經可以安心睡在沙發上，希望牠未來能夠遇到一個有耐心和愛心的新家庭。