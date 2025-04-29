「咖波毛絨衛生紙套」總是濕濕的！　萌貓誤為同類幫舔毛

▲ 咪咪以為貓造型的衛生紙套也是小貓，總會舔的濕濕的。（影／網友@amy612612提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



實習記者陳安榆／採訪報導

台中市的7歲米克斯貓「咪咪」，是超級外向的毛孩。這天奴才買了一個「咖波」造型的絨毛衛生紙套，卻發現三不五時頂部會濕濕的，甚至有衛生紙屑的殘留。直到有天偶然撞見咪咪居然在幫它舔毛，才驚覺原來貓造型的咖波被當成新成員，出於母愛才會讓咪咪想照顧梳理，可愛的瞬間笑翻家人。

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▲根據貓貓蟲咖波官方的角色介紹，其實咖波是像貓又像蟲的六隻腳小萌物。（圖／網友@amy612612提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



咪咪很活潑，也很親人，非常愛撒嬌，是家中的開心果，最喜歡吃雞肉或是鮪魚口味的罐頭。飼主直言，推測是因為之前常常撿到浪貓，會暫時帶回家幫忙浪浪找主人。咪咪總會耐心地幫幼貓梳毛，可能這次也以為貓造型的衛生紙套也是無家可歸的毛孩，才會堅持照顧。

▲咪咪非常黏人，也很愛撒嬌。（圖／網友@amy612612提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



剛開始家長會阻止咪咪吃到衛生紙的碎屑，但是因為牠真的太喜歡咖波，索性就讓牠舔到滿意為止。影片在Threads上發佈後，獲得了高達36萬次的轉發數，不少網友在底下留言「咪：這個品種的怎麼這麼難舔」、「咪咪肯定在想為什麼這隻都不動」、「突然被燒到好想買回去看看我家的貓會不會舔」、「我家的貓貓也會幫我的毯子順毛」，引起一票鏟屎官的共鳴。

▲善良的咪咪總是喜歡幫家中暫留的小貓梳理毛。（圖／網友@amy612612提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）