8歲小貓因為「太喜歡抱抱」被丟到收容所　千萬網友怒：我來養！

▲小貓因為太黏人被棄養。（圖／翻攝自TikTok／littleguild）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一隻小黑貓被送到收容所，模樣看起來親人又可愛，然而收容所工作人員表示，小貓被主人拋棄的原因竟然是因為「太喜歡抱抱」，消息曝光後引發網友憤怒，影片獲得1千4百多萬點閱爆紅，收容所獲得上百份收養申請。

康乃狄克州動物收容所The Little Guild在網路上分享，影片中介紹了一隻名叫拉維(Ravi)的8歲小貓，影片中可看到，拉維十分親人，一看到工作人員便親暱地撲到懷中，想要抱抱，然而這卻是讓牠被主人拋棄的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...

工作人員在收養介紹中表示，「拉維是個黏人蟲，很喜歡依偎在人類懷中，由於牠之前曾患上呼吸道感染，右眼老是會有眼淚，但這對牠完全不會造成影響，這個可愛的8歲男孩想要一個家」。

貼文曝光後獲得破千萬點閱，許多網友氣憤留言，「什麼？！因為太黏人被棄養」、「我的貓太愛我了，所以要棄養牠，怎麼有人會這樣做」、「這世界上有多少主人反而希望他的貓會黏他啊」、「我願意養，已送出申請」、「身為貓奴的我傻眼」。

收容所工作人員表示，他們也很意外影片會爆紅，感謝大家的支持，影片曝光後他們收到了上百份的收養申請，由於收養程序仍在處理中，拉維目前還未領養出去，但相信牠很快就能找到新家。

