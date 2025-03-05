ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

8歲小貓因為「太喜歡抱抱」被丟到收容所　千萬網友怒：我來養！

8歲小貓因為「太喜歡抱抱」被送到收容所　千萬網友怒：我來養。（圖／翻攝自TikTok／littleguild）

▲小貓因為太黏人被棄養。（圖／翻攝自TikTok／littleguild）

記者李振慧／綜合報導

美國康乃狄克州一隻小黑貓被送到收容所，模樣看起來親人又可愛，然而收容所工作人員表示，小貓被主人拋棄的原因竟然是因為「太喜歡抱抱」，消息曝光後引發網友憤怒，影片獲得1千4百多萬點閱爆紅，收容所獲得上百份收養申請。

康乃狄克州動物收容所The Little Guild在網路上分享，影片中介紹了一隻名叫拉維(Ravi)的8歲小貓，影片中可看到，拉維十分親人，一看到工作人員便親暱地撲到懷中，想要抱抱，然而這卻是讓牠被主人拋棄的原因。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@littleguild This cuddly 8 year old boy wants a family that will love him unconditionally. We are in Cornwall, Connecticut. For more info or to fill out an adoption application go to littleguild.org #adopt #animalshelter #sheltercat #connecticut ♬ You Love Me - Kimya Dawson

工作人員在收養介紹中表示，「拉維是個黏人蟲，很喜歡依偎在人類懷中，由於牠之前曾患上呼吸道感染，右眼老是會有眼淚，但這對牠完全不會造成影響，這個可愛的8歲男孩想要一個家」。

貼文曝光後獲得破千萬點閱，許多網友氣憤留言，「什麼？！因為太黏人被棄養」、「我的貓太愛我了，所以要棄養牠，怎麼有人會這樣做」、「這世界上有多少主人反而希望他的貓會黏他啊」、「我願意養，已送出申請」、「身為貓奴的我傻眼」。

收容所工作人員表示，他們也很意外影片會爆紅，感謝大家的支持，影片曝光後他們收到了上百份的收養申請，由於收養程序仍在處理中，拉維目前還未領養出去，但相信牠很快就能找到新家。
 

關鍵字： 黑貓收容所寵物收養棄養康乃狄克州The Little Guild北美要聞

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

當邊荷律被粉絲求婚　反應太可愛了吧～

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

主人沒填好文件不能登機　「橘貓被當成行李」一起丟棄在機場

男散步被欽點當貓奴　「流浪小貓突跳到狗狗身上」霸氣求收養

野放2年變生態殺手！水道發現恐怖「巨型金魚」　驚人照片曝光

狗狗腹脹緊急送醫　體內全是主人衣物「狂吞24隻襪子+嬰兒衣」

穿洞洞鞋去海邊釣魚　男不小心滑倒「摔在飢餓鯊魚身上」

4女5男學生出遊失蹤　高速公路旁找到9具屍體「染血袋裝8雙手」

想要被羞辱！53歲商人找SM女王玩太嗨　懸吊15分鐘突然死亡

迪士尼瘋狂大排隊　誇張爸媽「把孩子丟路邊嬰兒車」自己去玩

百萬YTR「12年愛貓過世」說到哭　粉絲淚崩：我台指期跌停都沒哭的

主人沒填好文件不能登機　「橘貓被當成行李」一起丟棄在機場

家有「小貓賊」搶奴才雞塊　偷肉丸被當場抓包沒收贓物

8歲小貓因為「太喜歡抱抱」被丟到收容所　千萬網友怒：我來養！

鏟屎官洗澡驚見「橘貓監視器」　高處緊盯怕他溺水

主人開車庫阿柴衝出門　警搜尋3hrs...見牠「雨中快樂玩耍」

草鴞寶寶初長成　4隻草鴞幼鳥野放重返嘉南平原

百萬YTR「12年愛貓過世」說到哭　粉絲淚崩：我台指期跌停都沒哭的

一隻小黑貓打敗《腦筋急轉彎2》奪奧斯卡　導演：謝謝我的狗與貓

男散步被欽點當貓奴　「流浪小貓突跳到狗狗身上」霸氣求收養

餵養浪犬生小狗　他從桃園帶到鶯歌棄養「遭罰6萬元」

澄清湖「變水族箱」驚見魟魚悠閒遊泳　專家憂恐釀生態危機

BL男星失戀買醉「兩杯啤酒就倒」　戲裡跟閨蜜睡過夜…CP目睹氣炸

幕後／柯王之爭中常會大鳴大放「告御狀」　1綠委作證才釐清誤會

嘉義瑞里紫藤花季3月下旬登場　紫色山城浪漫再現

日本名醫傳授「733睡眠減重法」　教你睡出易瘦體質

耐燃板憑證射後不理？　國土署：持續檢討法規強化管理機制

女狂拉意外發現慢性腎臟病　北榮開創「洗肚子」新技術恢復快

日本環球影城5月漲價「一日券破2600元」　超越東京迪士尼

傅崐萁訪港團員被捕　陸委會證實涉及「刑事案件」

民進黨拼收復新北　蘇巧慧勤走地方維持熱度、基層盼林右昌快表態

叻沙、紅咖哩入菜！米其林一星「T＋T」春季菜單充滿南洋風味

寵物動物熱門新聞

YTR「12年愛貓過世」　粉絲淚崩：台指期跌停我都沒哭

無法一起登機　橘貓被主人丟棄在機場

虎斑貓送小主人上學　一離開可愛反應爆笑

小黑貓奪奧斯卡　打敗腦筋急轉彎2

半夜貓咪鬧翻天？學「4招」讓牠們乖乖聽話

愛犬柴柴奪門而出追不回　眼尖暖警雨夜尋獲

三花初見兔子炸毛　後來沉迷吸兔

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

講話方式對了！讓狗狗對你的忠誠度翻倍

搭公車後座貼太近　女火大轉頭秒消氣

餵養浪犬生小狗　他棄養遭罰6萬元

曾被風吹雨淋！貓現在翹咖睡電毯

8歲小貓「太喜歡抱抱」　被丟到收容所

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

讀者迴響

熱門新聞

YTR「12年愛貓過世」　粉絲淚崩：台指期跌停我都沒哭

無法一起登機　橘貓被主人丟棄在機場

虎斑貓送小主人上學　一離開可愛反應爆笑

小黑貓奪奧斯卡　打敗腦筋急轉彎2

半夜貓咪鬧翻天？學「4招」讓牠們乖乖聽話

愛犬柴柴奪門而出追不回　眼尖暖警雨夜尋獲

三花初見兔子炸毛　後來沉迷吸兔

他露營驚見超粗鎖鏈蛇　網：來蹭熱度

講話方式對了！讓狗狗對你的忠誠度翻倍

搭公車後座貼太近　女火大轉頭秒消氣

餵養浪犬生小狗　他棄養遭罰6萬元

曾被風吹雨淋！貓現在翹咖睡電毯

8歲小貓「太喜歡抱抱」　被丟到收容所

鳳頭蒼鷹每天陽台報到　跟屋主對看

流浪小貓突跳到狗狗身上　霸氣求收養

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

我把皮蛋加進拿鐵裡了!?

「文里補習班」開課啦！試試網路流傳的奇怪食物搭配，一起挑戰營養師的底線與勇氣！

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面