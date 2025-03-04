主人沒填好文件不能登機　「橘貓被當成行李」一起丟棄在機場

▲小貓被主人丟在機場。（圖／翻攝自TikTok／giddykittykat）

記者李振慧／綜合報導

黎巴嫩一名獸醫在機場發現心碎場景，一隻橘貓因為主人沒有準備好文件，竟然和部分行李直接丟棄在機場，孤單躺在登機櫃台旁，在機場工作的朋友目睹情況後，趕緊請在救援組織工作的她前來幫忙。

居住在黎巴嫩的30歲女獸醫哈米耶(Rana Hamieh)，近來在TikTok上分享貓咪被遺棄在機場事件。影片中可看到，一隻橘貓孤單窩在機場角落，身旁還有遭到主人一起拋棄的幾件衣服。

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影片曝光後獲得290多萬點閱，哈米耶表示，事件發生在貝魯特市(Beirut)機場Beirut-Rafic Hariri International Airport，貓咪是因為主人登機時沒有準備好文件，當場被丟棄。

哈米耶獲得朋友通知後，立即開車前往機場，發現小貓因為被路過的孩子欺負，加上機場內人多吵雜，害怕地躲在手扶梯旁邊，「牠只是想要一個安全的地方，怎麼可以丟棄家人」。

影片引發網友憤怒，「我如果不能帶貓的話，寧願不上機，牠的主人是怎樣」、「可憐的寶寶，牠一定很難過」。橘貓的可憐遭遇引發網友關注，哈米耶後來表示，橘貓雖然身上有傷，但醫治後已經沒有大礙，目前已安置在寄養中心，期待能獲得收養。