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狗狗腹脹緊急送醫　體內全是主人衣物「狂吞24隻襪子+嬰兒衣」

狗狗腹脹緊急送醫　體內全是主人衣物「狂吞24隻襪子+嬰兒衣」。（圖／翻攝自Instagram／coronaanimaler）

▲檢查發現狗狗體內藏了大量襪子。（圖／翻攝自Instagram／coronaanimaler）

記者李振慧／綜合報導

美國加州科洛納市(Corona)一隻狗狗近來腹脹就醫，沒想到檢查發現牠的胃裡塞滿了主人的衣物，包含24隻襪子、多個髮圈、鞋墊甚至是嬰兒的連體衣，造成嚴重腸阻塞，需要緊急進行手術。

科洛納動物急救中心Corona Animal Emergency Center上月在網路上分享，名叫露娜(Luna)的7個月大伯恩山犬(Bernese Mountain)，2月16日因為嘔吐和腹部嚴重腫脹送醫，X檢查發現牠的體內竟然塞了30個異物。

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貼文中可看到，動物急救中心緊急為露娜開刀，成功從牠腸胃中取出了24隻襪子，1個大腸髮圈、2個髮圈、1個鞋墊、1件嬰兒連體衣還有許多衣服碎片，「雖然經歷許多痛苦，露娜成功挺過了手術，現在又開始搖尾巴了」。

主人向急救中心人員坦承，露娜對襪子有特別癖好，竟然吞了24隻這麼多。貼文曝光後引發網友留言，「狗狗體內有一個完整的洗衣籃」、「天啊，你們團隊做得太好了，很開心狗狗最後沒事」、「我家狗狗也是，特別喜歡襪子」。

動物急救中心表示，主人若是發現家中寵物突然有嘔吐、嗜睡、腹部腫脹等症狀，請相信自己的直覺，應該盡速採取行動並且聯繫獸醫，千萬不要等待，以免耽誤黃金救援時間。

關鍵字： 襪子寵物異物獸醫手術加州Corona Animal Emergency Center北美要聞

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