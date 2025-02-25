橘貓搬家時突然失蹤　女童3周後「沙發內聽到虛弱喵喵聲」超驚喜

▲沒想到失蹤愛貓一直受困在沙發內。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國一戶人家近來從華盛頓州搬到科羅拉多州，卻發現所養的寵物貓Sunny-Loo失蹤，讓全家人都非常傷心，沒想到3星期後聽到沙發中居然傳出喵喵聲，才在沙發內找到受困多時、虛弱的寵物貓。

男子漢森(Andy Hanson)向當地媒體表示，原本居住在華盛頓州的他們，由於他去年年底接受在科羅拉多州卡森堡(Fort Carson)的新工作，導致養有3隻貓的他，得和妻子、2名女兒全家一起搬家，然而搬家過程中，其中一隻寵物貓Sunny-Loo突然消失。

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漢森表示，「可憐的Sunny-Loo，牠被嚇到了，以前每當牠被嚇到時都會跑去躲起來，我們特別為牠買了一個寵物箱，讓牠可以和我們一起登機，可是牠卻不見了」。

漢森一家人雖然在搬家前努力在家附近尋找，可是一直沒有消息，即使他們離開後，親友仍幫忙繼續尋找，沒想到3周後當家具終於抵達新家，女兒們坐在沙發上時突然聽到喵叫聲，意外在沙發內發現Sunny-Loo。

這家人表示，當他們拉開沙發，在裡面發現Sunny-Loo的橘毛時不敢置信，Sunny-Loo雖然狀態很虛弱，但仍然活著，趕緊送醫接受治療，幸好在重症病房度過3天後已經沒有大礙，如今已康復回到家中。