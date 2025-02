賓士貓「獨自搭火車冒險」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費

▲貓咪搭火車跑到倫敦爆紅。(圖/翻攝自Facebook/Tilly the adventure cat)

記者李振慧/綜合報導

英國一隻可愛賓士貓被人發現獨自搭乘火車冒險17英里(約27公里),驚人行為讓52歲主人哈迪(Michael Hardy)知道後也嚇了一跳,趕緊開車前去把寵物載回家,可愛事件讓牠登上當地媒體頭條,還獲得專屬鐵路卡,可以終身免費搭乘。

2歲賓士貓Tilly,近來在沒有主人陪伴的情況下,獨自從薩里郡韋布里奇鎮(Weybridge)搭乘火車,抵達倫敦滑鐵盧車站(London Waterloo station),完成了長達27公里的旅程。

An adventurous cat had to be collected from London Waterloo station by her owner after taking a train into the capital from Surrey. Michael Hardy, from Weybridge, has told BBC Radio Surrey presenter Sarah Gorrell what Tilly has been getting up to. More: https://t.co/pOLhNyDhUl pic.twitter.com/Kh03V0Y82g