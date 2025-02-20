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賓士貓「獨自搭火車冒險」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費

賓士貓「獨自搭火車兜風」27公里爆紅　獲專屬鐵路卡終身免費搭。（圖／翻攝自Facebook／Tilly the adventure cat）

▲貓咪搭火車跑到倫敦爆紅。（圖／翻攝自Facebook／Tilly the adventure cat

記者李振慧／綜合報導

英國一隻可愛賓士貓被人發現獨自搭乘火車冒險17英里（約27公里），驚人行為讓52歲主人哈迪(Michael Hardy)知道後也嚇了一跳，趕緊開車前去把寵物載回家，可愛事件讓牠登上當地媒體頭條，還獲得專屬鐵路卡，可以終身免費搭乘。

2歲賓士貓Tilly，近來在沒有主人陪伴的情況下，獨自從薩里郡韋布里奇鎮(Weybridge)搭乘火車，抵達倫敦滑鐵盧車站(London Waterloo station)，完成了長達27公里的旅程。

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52歲主人哈迪表示，由於Tilly平時就很喜歡到許多地方冒險，所以他在項圈中裝了Apple AirTag，當他發現Tilly居然搭車到這麼遠的地方時嚇了一大跳，「牠跑到滑鐵盧幹嘛？想火車兜風嗎」。

哈迪最後被迫長途開車前往倫敦接回愛貓，他表示，Tilly原本就是街貓，為了避免寵物走失，除了在身上裝有追蹤器，項圈上還有銀色鈴鐺和亮粉色的標籤。

新聞曝光後，Tilly的可愛行為意外讓牠爆紅，當地鐵路局特別贈送牠專屬的鐵路卡，讓牠可以終身免費搭乘。哈迪開玩笑表示，Tilly以後不用逃票，就可以搭車了。

關鍵字： 貓咪冒險英國火車寵物倫敦TillyMichael Hardy

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