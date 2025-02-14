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比人類還閃！女和男友同居「2貓上演偶像劇」　網嗨：讓牠們結婚

未婚夫帶貓同居　2貓「偶像劇式深情對望」閃翻！網：讓牠們結婚。（圖／翻攝自TikTok／rotten.friend）

▲女子和男友的貓深情互望。（圖／翻攝自TikTok／rotten.friend）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子在網路上分享，未婚夫近來帶著所養的貓咪搬進來同居，沒想到2人的貓咪見面後宛如天雷勾動地火，一直緊緊黏在一起，還深情看著彼此，模樣看起來比即將結婚他們還要甜蜜，可愛影片在網路上爆紅。

女網友@rotten.friend情人節前在網路上分享，「我的未婚夫（帶著他的貓）搬來一起住，現在我們的貓就像這樣看著對方」，影片曝光後立即爆紅，獲得430多萬點閱。

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@rotten.friend they are so silly #cats #catlove ♬ so this is love - soft girl aesthetic

影片中可看到，虎斑貓與橘貓不但親密依偎在一起，2貓還四目相交、對看了許久，完全沒有要移動視線的樣子，宛如偶像劇男女主角深情的模樣，讓女主人覺得誇張。

影片獲得上萬網友留言，「快幫牠們準備禮服，結婚了啦」、「牠們戀愛了」、「我想參加牠們的婚禮」、「這代表著你們注定要成為家人」、「感覺全世界都在戀愛」、「我也想要有人這樣深情看著我」、「牠們可能想見面很久了，過去一直是透過你們聞到彼此的味道」。

關鍵字： 情人節未婚夫寵物結婚同居橘貓虎斑貓

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