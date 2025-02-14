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女超市147元買雞蛋「孵出8隻小雞」　480萬網嚇到：不敢吃蛋了

女超市147元買雞蛋「竟孵出8隻小雞」　480萬網嚇到：不敢吃蛋了。（圖／翻攝自TikTok／thecaliforniahome）

▲女用超市雞蛋孵出小雞。（圖／翻攝自TikTok／thecaliforniahome）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女子在當地連鎖超市Trader Joe’s購買雞蛋，由於該雞蛋宣稱是受精卵，讓她好奇買回家後試著孵育，結果真的孵出小雞，影片曝光後獲得480多萬點閱。

居住在加州的女網友在TikTok上分享影片，「24天前，我們在超市買了這些雞蛋」。影片中可看到，她所買的是一盒售價4.49美元（約台幣147元）的雞蛋，帶回家進行孵育後，小孩每天都好奇看著孵育箱，期待小雞快點孵出來，沒想到約3周後真的孵出小雞。

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@thecaliforniahome Thank you #TraderJoes ♬ so this is love - soft girl aesthetic

女網友在影片中表示，最後他們成功孵出8隻小雞，可看到小雞們開心地在草地上散步，模樣看起來健康又可愛。

影片曝光後引發網友驚嚇，「他們為什麼要出售受精卵，我一整個星期都在吃耶」、「天啊，我以後再也不吃雞蛋了」、「我看影片的時候正在吃蛋，現在我完全吞不下去」。

雖然許多網友對於賣場販賣受精卵感到震驚，不過根據國外雞蛋供應商Backyard Chicken Coops網站上指出，食用受精卵不會對人體產生不良影響，且風味也和一般雞蛋沒有差別，消費者可安心食用。

關鍵字： 雞蛋小雞超市Trader Joe’s加州北美要聞

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