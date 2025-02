起飛前聽到喵喵叫　客機發現「最萌偷渡客」乳牛貓害航班延誤2天

▲瑞安航空。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

瑞安航空(Ryanair)一架預計從羅馬飛往德國的班機,因為起飛前空服人員聽到奇怪的喵喵聲,後來在航空電子設備艙中發現一隻闖進來的貓,導致航班無法順利起飛,最後整整延誤了2天。

這架波音737客機原訂上周要從羅馬飛往德國,然而出發前機組人員突然聽到貓叫聲,維修工人到場後搜尋,結果在電子設備艙內發現一隻黑白花紋的乳牛貓。

A cat boarded a plane and grounded flights for two days.



A Ryanair Boeing 737 was preparing to take off from Rome to Germany when the crew heard meowing just before passengers were about to board. When they tried to catch it, it escaped into the electronics compartment and hid… pic.twitter.com/F7yrGgpXdx