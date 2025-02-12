起飛前聽到喵喵叫　客機發現「最萌偷渡客」乳牛貓害航班延誤2天

▲瑞安航空。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

瑞安航空(Ryanair)一架預計從羅馬飛往德國的班機，因為起飛前空服人員聽到奇怪的喵喵聲，後來在航空電子設備艙中發現一隻闖進來的貓，導致航班無法順利起飛，最後整整延誤了2天。

這架波音737客機原訂上周要從羅馬飛往德國，然而出發前機組人員突然聽到貓叫聲，維修工人到場後搜尋，結果在電子設備艙內發現一隻黑白花紋的乳牛貓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

A cat boarded a plane and grounded flights for two days.



A Ryanair Boeing 737 was preparing to take off from Rome to Germany when the crew heard meowing just before passengers were about to board. When they tried to catch it, it escaped into the electronics compartment and hid… pic.twitter.com/F7yrGgpXdx — Uncensored News (@uncensorednews9) February 11, 2025

這隻意外的偷渡客被發現後卻不打算乖乖就範，仍留在飛機內不停亂跑，導致這架客機的行程不得不取消，好讓工人能夠好好抓貓。

維修人員不得不拆掉幾塊面板，以便追蹤乳牛貓行蹤，然而貓咪卻一直四處移動、難以抓到，2天後貓咪才終於願意離開，被拍到悠閒在機艙門前，走下樓梯的模樣。

消息人士表示，如果放任貓咪在30,000英尺高空不管，很有可能引發嚴重安全問題，最後造成航空公司數千萬英鎊的損失，幸好在起飛前就聽到貓叫聲，飛機最後於10日順利飛往德國。