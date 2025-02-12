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起飛前聽到喵喵叫　客機發現「最萌偷渡客」乳牛貓害航班延誤2天

▲▼ 瑞安航空（Ryanair）。（圖／路透）

▲瑞安航空。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

瑞安航空(Ryanair)一架預計從羅馬飛往德國的班機，因為起飛前空服人員聽到奇怪的喵喵聲，後來在航空電子設備艙中發現一隻闖進來的貓，導致航班無法順利起飛，最後整整延誤了2天。

這架波音737客機原訂上周要從羅馬飛往德國，然而出發前機組人員突然聽到貓叫聲，維修工人到場後搜尋，結果在電子設備艙內發現一隻黑白花紋的乳牛貓。

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這隻意外的偷渡客被發現後卻不打算乖乖就範，仍留在飛機內不停亂跑，導致這架客機的行程不得不取消，好讓工人能夠好好抓貓。

維修人員不得不拆掉幾塊面板，以便追蹤乳牛貓行蹤，然而貓咪卻一直四處移動、難以抓到，2天後貓咪才終於願意離開，被拍到悠閒在機艙門前，走下樓梯的模樣。

消息人士表示，如果放任貓咪在30,000英尺高空不管，很有可能引發嚴重安全問題，最後造成航空公司數千萬英鎊的損失，幸好在起飛前就聽到貓叫聲，飛機最後於10日順利飛往德國。

關鍵字： 客機Ryanair瑞安航空羅馬德國乳牛貓寵物

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