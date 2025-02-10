比貪睡鬧鐘還好用！虎斑貓每天1招成功叫醒女主人　網：好羨慕

▲貓咪堅持叫醒主人影片爆紅。（圖／翻攝自TikTok／ashleymoffit_）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名女子在網路上分享，當早上鬧鐘響起時，她只是想貪睡幾分鐘再起床，然而所養貓咪梅西(Maisy)卻非常嚴格，每天都會跑到她床上做一動作把她叫醒，可愛影片獲得250多萬點閱。

居住佛州的27歲女子艾希莉(Ashley Moffit)，因為分享虎斑貓梅西堅持叫醒她的影片爆紅。影片中可看到，鬧鐘響起後，艾希莉因為不想立刻起床，仍躺在床上小眠，然而梅西卻不讓她繼續睡下去。

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梅西發現艾希莉沒有起床後，先看了對方一會，後來忍不住伸出前掌推了推艾希莉，過了一段時間後，發現艾希莉沒有反應，又伸出前掌叫人，可愛舉動成功讓艾希莉睜開眼睛。

影片獲得網友共鳴，「我家的貓也是，每天都『馬麻該起床了』」、「我家的貓會凌晨5點準時叫我，特別是周末」。也有許多網友羨慕，「牠叫你的方式好溫柔，我如果沒有起床，我家的貓都會咬我」、「我家的貓會直接踩我的臉」。