女開車遇見「超仙全白神獸鹿」　290萬網驚嘆：美到超現實

▲女遇到罕見白化鹿。（圖／翻攝自TikTok／carolynnrs）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子下班開車回家時，竟然在路上遇到罕見的白化鹿，影片中可看到，白鹿一身潔白幾乎沒有其他顏色，莊嚴走在路邊的模樣宛如童話故事中的神獸，驚人畫面在網路上瘋傳，獲得290多萬點閱。

影片由女網友@carolynnrs近來分享在TikTok上，畫面中顯示，一隻全身潔白的白鹿站在路邊，看起來十分夢幻，讓女子發現後忍不住放慢車速，拿起手機記錄下神奇的一刻。

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女子將影片分享在TikTok後，又分享在社群平台X上表示，「牠看起來真的是太不可思議了，雖然全身是白的，可是從粉紅色的眼睛可看出應該是白化鹿，美到不真實」。

影片獲得網友留言，「好美好像天使」、「來自仙界的白鹿」、「我第一眼看到時還以為是雕像」、「你能遇到真的非常幸運」。根據美國國家鹿協會統計，白化鹿是非常罕見的動物，約每3萬隻中才有可能出現1隻。