女回飯店發現房間被闖入　驚見「霸氣海豹在睡覺」叫醒還氣呼呼

▲女子房間被海豹霸佔。（圖／翻攝Facebook／Bericht van Stichting Dierenwelzijn Zeeland）

記者李振慧／綜合報導

荷蘭一名女子近來到夫利辛亨市(Vlissingen)度假，晚上回飯店房間休息時，發現房間被不速之客霸佔，仔細一看竟然是一隻海豹趴在地上睡覺，奇異的景象嚇得她立即通報。

當地動物福利機構Zeeland Animal Welfare Foundation在網路上分享，當地一間飯店工作人員接到奇怪的通報，一名旅客打電話向櫃檯人員通報，她在房間內發現一隻海豹。

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從現場照片中可看到，飯店房間的地板上竟然躺著一隻海豹，正在舒服地呼呼大睡，模樣看起來十分舒適，女子雖然不敢相信自己所看到的，但也沒有打擾海豹，只是打電話請飯店工作人員幫忙。

動物組織表示，由於飯店房間附近有海灘，女房客似乎是外出散步時忘記把門關好，海豹才會闖進來，當他們把海豹喚醒時，海豹因為美容覺被打擾，還發了脾氣，幸好工作人員經驗都非常豐富，沒人受傷。

動物組織不忘提醒民眾，海豹雖然看起來可愛，但可能會咬人，「海豹常常會在奇怪的地方休息，無論是露臺中央或是路邊都有可能」，若是遇到牠們千萬不要靠近或是觸摸。