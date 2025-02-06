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路邊撿可憐小白貓回家「耳朵愈長愈大」　男傻眼：養到小狐狸

路邊撿可憐小白貓回家「耳朵愈長愈大」　男傻眼：養到小狐狸。（圖／翻攝自TikTok／lucky.angel31）

▲男子以為撿到小貓，結果是狐狸。（圖／翻攝自TikTok／lucky.angel31）

記者李振慧／綜合報導

美國一名男子在路上發現一隻小奶貓，由於小貓的模樣看起來十分悽慘又虛弱，便決定帶回家幫忙照顧，沒想到隨著時間過去，小貓的長相變得愈來愈不一樣，最後才發現自己撿到的其實是一隻狐狸。

這名男子在TikTok上分享影片，原本以為自己撿到的是一隻貓，沒想到照顧後發現是狐狸，影片上月在網路上曝光後爆紅，小貓的驚人變化獲得3千8百多萬點閱。

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@lucky.angel31 Rescue a baby fox on the road and then #rescue #rescueanimals #animals #animalsoftiktok #fox #babyfox #fennecfox ♬ Perfect - Ed Sheeran

影片中可看到，男子在路邊發現一隻白色小貓，小貓看起來十分瘦弱且滿身泥濘，令人十分不捨，將牠帶回家照顧一段時間後，小貓的狀態愈來愈健康，表現也十分親人活潑，然而臉型卻變得愈來愈尖、耳朵也愈來愈大，才發現養到的其實是耳廓狐(Ennec fox)。

溫馨影片獲得許多網友留言，「什麼，確定是同一隻動物嗎？長得完全不一樣」、「小貓洗完澡就變成狐狸了」、「動物進化史」、「要不是我特別查了耳廓狐小時候的樣子，還真不敢相信」、「不管是狐狸還是貓，都可愛死了」。

關鍵字： 狐狸美國寵物lucky.angel31

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