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離大海只有幾公尺！海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」　

離大海只有幾公尺！海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」。（圖／翻攝自）

▲海豚表演時頭部墜地。（圖／翻攝自X）

記者李振慧／綜合報導

墨西哥當地渡假飯店進行海豚表演時發生意外，網路影片中可看到，3隻海豚從狹小水池中躍出水面，沒想到其中1隻海豚要返回水池時竟然直接撞到水泥地死亡，嚇壞在現場觀看表演的群眾。

事件發生在坎昆(Cancún)附近，位於金塔納羅奧州的當地飯店Barcelo Riviera Maya。從網路流傳影片中可看到，3隻海豚在狹小泳池內進行表演，附近還有許多家長帶著孩童觀看，然而其中1隻名叫普拉塔(Plata)的海豚躍出水面後，頭部直接撞向地面，癱倒在地上死亡。

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當地海豚保護團體在網路上分享影片表示，影片是由一名上月入住飯店的遊客匿名提供，而這已不是該飯店第一次發生罔顧動物權益的事件，除了被影片拍到的海豚普拉塔死亡，他們懷疑另外一隻海豚亞歷克斯(Alex)也已經死亡，要求該飯店立刻關閉不符合規定的水族館。

動保團體指出，該飯店的水族館占地狹小，堪稱是全墨西哥最小水族館，而海豚是群居動物，看到牠們被迫與家人分離，生活在狹小水箱中的模樣令人心碎，「水箱的尺寸小到無法遮蔽陽光，而且距離海洋只有幾公尺，想像那些海豚雖然每天可以見到、聞到海洋，卻得過著囚犯般的生活，牠們值得更好的待遇」。

影片在網路上爆紅後，目前當局已介入進行調查。不過涉案水族館對外聲明，網路上流傳的影片是發生在2020年，不是今年，館內所有海豚目前健康情況良好，居住在別的設施中，駁斥網路流傳消息並不正確，案件正在調查中。

關鍵字： 墨西哥海豚飯店Cancún水族館

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