女看球賽「腿上突出現虎斑貓」傻眼　網羨慕：牠選你當馬麻

▲女去看球賽，莫名養了一隻貓。（圖／翻攝自TikTok／natrumoro）

記者李振慧／綜合報導

美國一名女網友分享，她在波多黎各球場觀看未婚夫的棒球比賽時，一隻不認識的陌生小貓突然跳到她的膝蓋上，一直不肯離開，結果球賽打完後，讓原本不愛貓的她決定收養。

來自美國肯塔基州的女子魯莫羅(Nat Rumoro)在網路上分享，她到外地看棒球比賽時，意外被貓咪欽點當鏟屎官的故事。影片中可看到，魯莫羅坐在球場時，一隻親人的虎斑貓突然跳到腿上，一直趴著不肯離開。

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魯莫羅表示，雖然她不是愛貓的人，但也不捨得把貓趕走，沒想到貓咪就這樣一直待在她的腿上長達7個球局，球賽結束後小貓一度消失，她準備開車回家時，沒想到小貓又突然出現，再度跳到腿上不讓她離開。

魯莫羅表示，她和未婚夫後來發現小貓臉上有至少3個傷口，很顯然需要幫助，所以他們決定把小貓帶回民宿去看獸醫，就醫發現小貓患有可怕的耳疥蟲(Ear Mites)感染，幸好醫治後已經沒有大礙。

魯莫羅表示，雖然波多黎各離她家鄉非常遙遠，但她和未婚夫已經無法捨棄這隻小貓，決定取名為托羅(Toro)，如今托羅和他們一起居住在肯塔基州過著快樂的生活。

影片分享到網路後獲得64多萬點閱，網友留言表示，「好可愛，牠選擇了你當媽媽」、「貓咪常常會自己挑主人，牠聞到你是一個善良的人」、「恭喜被選中，貓咪知道你會好好照顧牠的」。