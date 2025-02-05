狗狗每晚溜出家門　主人驚嚇發現「好友是卡皮巴拉」開心捉迷藏

▲狗狗和水豚開心玩在一起。（圖／翻攝自TikTok／thayler_aragao）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名男子在家附近公園散步時，突然聽到樹叢中有動靜，仔細一看竟然是一隻小黃狗正在和水豚開心玩耍，難得一見的跨物種友情讓他忍不住用手機紀錄下來，可愛畫面在網路上爆紅。

小狗和水豚在街上玩捉迷藏的影片近來在網路上爆紅，影片中可看到，一隻小黃狗開心在路邊草地上跑來跑去，然而在身旁陪伴牠的動物不是其他狗狗，竟然是一隻卡皮巴拉(Capybara)，2隻動物不停互相追逐玩耍，模樣看起來十分開心。

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影片曝光後獲得460多萬點閱，拍攝影片的男子阿拉岡(Thayler Aragão)接受媒體採訪表示，事件發生在聖埃斯皮里圖州的科拉蒂納(Colatina)，當天他在家附近逛街時，意外看到了這可愛的畫面，「牠們在路邊玩了約15或20分鐘，狗狗後來跑累了就離開，水豚也回到了河邊，大家都看得非常開心」。

阿拉岡本來以為小黃狗可能是流浪狗，沒想到影片曝光後，小狗的主人主動聯絡他，狗狗其實叫做馬利(Marley)，「主人告訴我，馬利每天晚上都會跑到外面一段時間，他一直都不知道狗狗在外面幹嘛，如今終於知道真相了」。