ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

狗狗每晚溜出家門　主人驚嚇發現「好友是卡皮巴拉」開心捉迷藏

狗狗每晚溜出家門　主人看片驚嚇發現「和卡皮巴拉玩捉迷藏」。（圖／翻攝自TikTok／thayler_aragao）

▲狗狗和水豚開心玩在一起。（圖／翻攝自TikTok／thayler_aragao）

記者李振慧／綜合報導

巴西一名男子在家附近公園散步時，突然聽到樹叢中有動靜，仔細一看竟然是一隻小黃狗正在和水豚開心玩耍，難得一見的跨物種友情讓他忍不住用手機紀錄下來，可愛畫面在網路上爆紅。

小狗和水豚在街上玩捉迷藏的影片近來在網路上爆紅，影片中可看到，一隻小黃狗開心在路邊草地上跑來跑去，然而在身旁陪伴牠的動物不是其他狗狗，竟然是一隻卡皮巴拉(Capybara)，2隻動物不停互相追逐玩耍，模樣看起來十分開心。

[廣告]請繼續往下閱讀...
@thayler_aragao Caramelo e a amiga capivara se ela pega, ele tava ferrado kkkkk #capivara #caramelo #fitness #avenida ♬ Festa do Estica e Puxa - Xuxa

影片曝光後獲得460多萬點閱，拍攝影片的男子阿拉岡(Thayler Aragão)接受媒體採訪表示，事件發生在聖埃斯皮里圖州的科拉蒂納(Colatina)，當天他在家附近逛街時，意外看到了這可愛的畫面，「牠們在路邊玩了約15或20分鐘，狗狗後來跑累了就離開，水豚也回到了河邊，大家都看得非常開心」。

阿拉岡本來以為小黃狗可能是流浪狗，沒想到影片曝光後，小狗的主人主動聯絡他，狗狗其實叫做馬利(Marley)，「主人告訴我，馬利每天晚上都會跑到外面一段時間，他一直都不知道狗狗在外面幹嘛，如今終於知道真相了」。

關鍵字： 水豚跨物種友情卡皮巴拉巴西寵物Thayler Aragão

分享給朋友：

追蹤我們：

跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

離大海只有幾公尺！海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」　

驚險逃洛杉磯野火　倖存男返家發現住宅被「238公斤大熊」霸佔

女看球賽「腿上突出現虎斑貓」傻眼　網羨慕：牠選你當馬麻

曾飛去日本玩3周　24歲澳女返國「腿部突然劇痛」送醫72小時身亡

男二手店挖寶　花164元買盤竟是「乾隆古董瓷器」市價超過14萬元

「穿背心逛街」被路人狂盯　G罩杯女不忍了反擊：覺得冒犯就別看

喝含咖啡因能量飲料健身　20歲女突發癲癇送醫「4次心臟驟停」

英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆

女看球賽「腿上突出現虎斑貓」傻眼　網羨慕：牠選你當馬麻

大S生前茹素10多年「全為愛犬五妹娘」　為求子才打破原則

過年橘貓「亂入牌桌」還睡著　身上堆滿麻將都趕不走

狗狗每晚溜出家門　主人驚嚇發現「好友是卡皮巴拉」開心捉迷藏

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

杜賓犬迷上「玩平板」追著光球跑　媽媽還幫忙跳過廣告

玄鳳鸚鵡排隊馬殺雞　客人排隊等不及竟「啄膝蓋」催促

米克斯偷窺「整隻暴露」還以為已經藏好　傻到笑翻飼主

英國4位年輕人「想擼隔壁汪」　寄信得到狗爪印蓋章回覆

優雅鬼蝠魟「再活一次」　經歷380天重新「優游海科館」

新竹公園明星動物「鵝寶」年後失蹤！居民憂：恐被抓去進補

離大海只有幾公尺！海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」　

李文忠老婆親曝請辭原因　每夜香菸伴公文出事！醫要求立即裝支架

滙豐銀行宣佈加入「鷹眼識詐聯盟」　為首家加入聯盟之外商銀行

中華隊大巨蛋交手樂天巨人門票開賣！平日兩戰售近3萬張

莫迪訪美前震撼彈！美軍機強制遣返逾百印度移民

高雄橋頭社宅再增200戶！　招標至2／17

醫不讓她剖腹產！狂推腹部「屎從陰道炸漏」　恐怖原因曝：整個裂了

想搬回家！女屋主驚見房子被占用報警　反被警察抓走

告五人首唱世運開賣倒數！　竟帶零食直奔售票系統辦公室

日本公務員慘遭全裸分屍！「斬首肢解」棄置深山　頭顱藏在保冷袋

轉變心情的3個小方法　給一直都對生活感到疲憊的人

寵物動物熱門新聞

4人想擼歐告　寄信得到爪印蓋章

女看球賽　腿上突然多出一隻虎斑貓

大S生前茹素10多年　為幫愛犬祈福

狗狗偷窺失敗　還以為自己有藏好

奇美博物館圓頂天使「驚見鳥兒築巢」

網購樹苗發現「偷渡蛙」　霸氣收編

歐告陪小孩玩　晚上直接斷電軟爛

麻醉還沒退！超貪吃胖貓靠意志力「蠕動」向前　

狗狗每晚溜出家門　「和卡皮巴拉捉迷藏」

惡霸犬想陪產遭拒　孕婦追出來找

新竹公園「鵝寶」失蹤！居民憂：恐被抓去進補

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

雪地撿到2隻小黑柴　她急上網求助

鬼蝠魟標本展出　經歷380天再次優游

讀者迴響

熱門新聞

4人想擼歐告　寄信得到爪印蓋章

女看球賽　腿上突然多出一隻虎斑貓

大S生前茹素10多年　為幫愛犬祈福

狗狗偷窺失敗　還以為自己有藏好

奇美博物館圓頂天使「驚見鳥兒築巢」

網購樹苗發現「偷渡蛙」　霸氣收編

歐告陪小孩玩　晚上直接斷電軟爛

麻醉還沒退！超貪吃胖貓靠意志力「蠕動」向前　

狗狗每晚溜出家門　「和卡皮巴拉捉迷藏」

惡霸犬想陪產遭拒　孕婦追出來找

新竹公園「鵝寶」失蹤！居民憂：恐被抓去進補

貓咪呼嚕不只是開心！貓奴必知的喵星人呼嚕密碼

雪地撿到2隻小黑柴　她急上網求助

鬼蝠魟標本展出　經歷380天再次優游

海豚表演奮力躍出水面　「頭部撞地慘死」

熱門寵物影片

更多

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面