同天失去家人！動物園收養寂寞虎斑犬　陪伴孤兒狼寶寶一起長大

▲同樣孤苦無依的狗狗與小狼將成為新家人。（圖／翻攝自Facebook／Kansas Humane Society）

記者李振慧／綜合報導

美國堪薩斯州當地一間動物收容所近來接獲一個特殊的收養要求，動物園最近才出生一隻小狼，然而狼媽媽在生下小狼後意外去世，動物園為了幫助小狼學習動物界社交技巧，特別為牠收養了一隻狗狗，讓小狼與小狗成為能夠互相陪伴的家人。

當地動物園Sedgwick County Zoo與動物人道機構Kansas Humane Society近來合作，讓同樣孤苦無依的3個月大虎斑流浪犬斯林奇(Slinky)，領養至動物園中與剛失去媽媽的初生鬃狼阿莫拉(Amora)作伴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

動物園表示，雖然鬃狼天生喜歡獨居，可是在幼年階段與其他動物學習建立關係是非常重要的事，為了避免被人類飼養的阿莫拉，長大後會變得太過依賴人，而忘記狼的天性，所以特別領養斯林奇一起生活。

動物機構表示，巧合的是，在阿莫拉出生的那天，原本與斯林奇一起來到收容機構的妹妹剛好被別人收養，讓牠情緒非常低落，如今有了阿莫拉的陪伴，也能幫助改善牠的困境。

動物園表示，令人欣慰的是，阿莫拉與斯林奇見面後相處得十分融洽，「雖然阿莫拉的個性比較潑辣一點，但相信斯林奇樂天的天性能幫助阿莫拉成長為一隻優秀的狼」。

園方預計在阿莫拉長大前會一直與斯林奇住在一起，直到阿莫拉成年後才會移居與別的狼一起生活，屆時也不用擔心斯林奇會寂寞，因為一名動物園工作人員在照顧期間已經深深愛上了牠，計畫要收養。