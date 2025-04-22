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3貓死籠內成白骨！飼主：生病沒就醫　網全怒了：人渣

台南某餐廳的貓疑遭主人餓死。（圖／翻攝台南大小事）

▲台南某餐廳的貓疑遭主人餓死。（圖／翻攝台南大小事）

圖文／CTWANT

台南永康某餐廳近日傳出有貓疑遭主人餓死，台南市動保也前往查處，發現籠內有三具貓屍都成了白骨，網友批，「都是這些渣，才會救不完！」動保處說，飼主涉動保法罪嫌，會移送台南地檢署偵辦，最重判2年、200萬元罰金。

原PO在《台南大小事》發文，「據友人陳述，餐廳老闆之前有養3-4隻狗，目前下落不知，也有養鳥，也全部死光，至於貓，沒錢給貓打預防針，所以病死。都是這些渣，才會導致救不完的生命。請大家幫忙追蹤其他貓咪的下落！感激不盡！」原PO說，如果愛牠就善待牠，餐廳內有數隻貓，以聯繫動保處處理，希望動保處能硬起來。

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貼文一出，不少網友紛紛留言批，「這就有點離譜了哦」、「太過分了好可惡的行為」、「不臭嗎？腐肉臭味他都受得了他是蛆嗎」」、「人渣。貓咪去找害死你的人討命」。

台南市動保處指出，20日下午已派員查處，發現籠內有3具貓白骨，現場無其他活體動物。涉案飼主周男表說，貓是朋友送的，約養2年，有給基本飼料水，但因為陸續生病沒就醫，最後死亡。

動保處21日說，初判飼主已違反《動物保護法》第25條第1項「故意使動物遭受傷害致死亡」，依《行政罰法》第26條規定，會優先送台南地方法院檢察署偵辦。動保處表示，飼主若不能再照顧寵物，要透過當管道轉養或送收容，不能讓動物自生自滅，讓小生命死在黑暗的角落中。

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