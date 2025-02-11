「謝謝你們來救我」7周大虛弱狗狗被拋棄　奮力咬起吐司報恩

▲狗狗叼著吐司向救援人員表達感謝。（圖／翻攝自Facebook／帳Sidewalk Specials）

記者李振慧／綜合報導

南非一隻名叫古納(Gunnar)的小黃狗，出生才7周就遭遺棄，獨自在街上流浪過著孤苦無依的生活，當地動物救援組織Sidewalk Specials將牠從糟糕的環境中救出時，虛弱的古納居然奮力咬起一片吐司，似乎想送給救援人員表達感謝。

位於南非德杜倫斯(De Doorns)的動物救援組織Sidewalk Specials表示，由於古納的母親與兄弟姊妹都已經被動物管制中心抓走、安樂死，導致才7周大的牠獨自在街頭流浪，當他們得知古納的故事後，立即前往現場給予幫助。

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影片中可看到，居住在惡劣環境中的古納，身旁環繞著許多垃圾與廢棄物，然而當牠發現救援人員靠近時，竟然從地上叼起一塊吐司，搖著尾巴走向救援人員，似乎很開心能夠見到他們。

救援人員表示，發現古納患有貧血、非洲蜱咬熱(Tick bite fever)，與他們所見過最嚴重的蜱蟲感染與眼部感染，幸好就醫住院長達1周後情況好轉。

古納可憐的模樣在網路上曝光後，引發上萬網友心疼。動物組織近來在臉書上分享古納近況，距離事件已經過了3年，古納後來不但健康成長，還順利獲得好心人收養，現在過著幸福快樂的生活。