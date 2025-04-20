哈士奇母女被送收容所「沒見到寶寶就慘叫」　手術也堅持不分開

▲哈妮小姐堅持陪在寶寶身邊。（圖／翻攝自Kentucky Humane Society）



記者李依融／綜合報導

美國肯塔基州哈士奇「哈妮小姐(Miss Honey)」和寶寶瑪蒂達(Matilda)一起被送進收容所，即使牠自己瘦到皮包骨、營養不良，拖著虛弱的身體也要守護在寶寶身邊。志工表示，當寶寶在手術時，醫生們不斷聽到哈妮小姐在外面哀號，直到他們讓母女團聚，哈妮小姐終於安心護著寶貝。

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▲哈妮小姐短暫與寶寶分開，哭聲讓獸醫也心疼不已，趕緊讓牠們團聚。（圖／翻攝自Kentucky Humane Society）

哈妮小姐和寶寶被作為流浪狗送進收容所，牠的體重只有15公斤，然而正常來說應該要是這個數字的2倍。營養不良的哈妮小姐給了2個月大的寶寶一切，正在哺乳期的牠即使自己頭昏眼花、需要照料，還是優先考慮到孩子。

獸醫團隊表示，寶寶瑪蒂達的一隻腳嚴重受傷，因此需要手術治療，然而當他們在為寶寶手術清創時，走廊卻傳來哈妮小姐撕心裂肺的尖叫聲，「我們趕緊去安撫，意識到可能母女倆從沒分開過，包紮完就趕緊讓哈妮小姐進來，牠看到寶寶後才終於安心。」後來獸醫確認，瑪蒂達的腿必須截肢才能保住性命，整個過程哈妮小姐都守在一旁，陪伴著寶寶從麻醉中甦醒。

▲哈妮小姐陪伴手術完的瑪蒂達，同時漸漸相信人類的關愛。（圖／翻攝自Kentucky Humane Society）

現在哈妮小姐和瑪蒂達一起被送到中途家庭，在那裡牠們可以得到許多關愛，也學習信任人。收容所志工表示，現在哈妮小姐更願意與孩子短暫分開，「因為牠們知道我們人類會幫助牠們」。現在哈妮小姐的體重穩定增加中，而瑪蒂達正在學習用三條腿活動，最讓中途家庭感動的是，「現在哈妮小姐希望得到摸摸的慾望，已經不亞於她想跟寶寶黏在一起了。」

▲哈妮小姐體重只有15公斤，即使營養不良而頭昏眼花，牠仍一心護著孩子。（圖／翻攝自Kentucky Humane Society）

▲現在母女倆快樂多了，也願意相信人類的關愛。（圖／翻攝自Kentucky Humane Society）