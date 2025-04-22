桃市府聯手樂天球場增設寵物專區　凌濤肯定盼續推「寵物樂園」

▲桃園市議員凌濤今天上午在市議會上針對樂天桃園棒球場設置「寵物專區」及「寵物樂園」肯定市府善意，盼能持續推動；副市長蘇俊賓表示，市府將努力把桃園球場打造成為全台指標性寵物友善球場。（圖／翻攝自市議會官網）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市議會今（22）日進行農業局工作報告，藍營市議員凌濤針對樂天桃園棒球場「寵物專區」及「寵物樂園」進度提出質詢，除肯定市府善舉外，也盼望能持續推動；副市長蘇俊賓表示，市府與樂天球團都有共同目標，將桃園球場打造成為全台指標性的寵物友善球場。

針對國民黨籍市議員凌濤質詢，農業局長陳冠義指出，自去年11月份球季結束後，樂天球團向市府提出寵物友善合作案，主要分為兩期，第一期是方便球迷帶寵物進場看球的「寵物專區」，位置約在三壘側與外野交接處，5月2日將配合樂天桃猿主題日「愛PET趴」正式啟用；第二期則是在旁邊空地設置「寵物樂園」，預計今年6月底完工，下半季正式開放。

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陳冠義還說，「寵物專區」會將一般球迷及帶寵物進場球迷分隔，避免互相干擾，座椅上也有可繫繩設施，以方便飼主固定牽繩，保障寵物安全與空間秩序；看台上還有噴霧降溫設備，可降低區域溫度，減少中暑風險，市府與球團會謹慎規劃動線及相關防護措施，未來開放後會視情況持續調整。

副市長蘇俊賓強調，市府與樂天球團都有共同的目標，將桃園球場打造成為全台指標性寵物友善球場，過程中有很多要試辦之處，會以大型寵物集會經驗擴大辦理，不只是寵物日，希望未來能持續性方向努力，包括軟硬體與管理都要是「寵物友善」，也會與寵物相關社團密切合作。

凌濤說，相當肯定農業局協助，棒球是桃園非常重要運動，毛小孩更是許多市民心愛的寶貝，設置「寵物專區」可吸引球迷常態性帶著毛小孩進場看球，而不是像以往一年只有一次寵物主題日機會。但也提醒農業局注意動線安排、加油聲或燈光對寵物影響等應納入考量，才能真正達到友善毛小孩的目的。