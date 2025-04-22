阿橘姐姐對貓弟「過度照顧」　每天幫洗澡牠被舔到眼神死

記者賈沐蓉／綜合報導

這份愛實在太沉重了！Threads帳號「好好吃」紀錄橘貓姐弟「田中」、「咪咪」的有趣日常。每天早上，貓姐姐醒來的第一件事就是去幫弟弟洗澡，但這份愛對弟弟來說有點「壓力山大」，放棄掙扎的表情都被鏟屎官拍下來。

▲田中每天起床第一件事，就是去幫弟弟洗澡。（圖／IG@goodgoodeat0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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田中把咪咪壓在貓窩裡，認真仔細地清理牠脖子側面的貓毛，躺在底下的弟弟則滿臉無奈，早就放棄了逃跑或反抗的欲望，任由姐姐幫自己洗澡。鏟屎官與《ETtoday寵物雲》分享，田中每天起床後「一定會去舔弟弟」，咪咪大部分時候都能接受姐姐的好意，「真的舔太久，才會咬回去」，偶爾也會對田中喵喵叫抗議。

▲咪咪通常都會接受姐姐的幫忙，偶爾不耐煩才會抗議。（圖／IG@goodgoodeat0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



▲兩隻貓都是奴才領養的浪浪。（圖／IG@goodgoodeat0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

有時會換咪咪幫姐姐洗澡，但通常不會主動，「都是田中舔牠，才會舔回去」。兩隻橘貓都是由奴才領養回來，其中咪咪懶散田中勤勞，「都是牠擔任姊姊角色照顧咪咪」。不過牠們彼此年齡只差3個月，剛見面第一天就玩在一起，「完全沒有磨合期！」。

▲兩隻貓正在互相幫忙洗澡。（圖／IG@goodgoodeat0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲雖然是姐弟，但田中跟咪咪其實只差了3個月。（圖／IG@goodgoodeat0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

許多網友也被這對橘貓姐弟的可愛互動融化，「被舔的那隻表情好好笑」、「放棄掙扎了」、「咪咪常常看起來生無可戀哈哈」。

▲姐弟倆一起窩在奴才床上。（圖／IG@goodgoodeat0302提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）