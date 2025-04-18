貪吃兔守候餵食機　飼料掉落「張大嘴接」一秒都不能餓到

記者賈沐蓉／採訪報導

4歲兔子「魚酥」是家裡的超級貪吃鬼，飼主黃小姐還替牠買了自動餵食器，以便準時放飯幫毛孩放飯。這天她想錄影觀察兔子的日常生活，卻意外發現魚酥居然會提前到機器前等待，飼料掉下的瞬間還直接張大嘴接，彷彿一秒都不能餓到。

▲魚酥在自動餵時機前等待開飯。（圖／Threads@wenlin__5972提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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在離用餐時間還剩兩分鐘前，魚酥早就在餵食器前坐好，專注等待著飯飯出現，鼻子微微抽動搜尋食物的味道，聽見機器啟動就迅速歪頭大口一咬，讓這道「飼料瀑布」自己跑進嘴裡，然後再慢慢把剩餘的部分吃掉。黃小姐與《ETtoday寵物雲》分享，魚酥本來就是隻小吃貨，甚至有把飼料袋咬破的前科，最愛的食物則是各種水果，「例如香蕉、櫻桃、蘋果、芭樂」。

▲魚酥：快吃！不能餓到！！（圖／Threads@wenlin__5972提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主表示，以前牠還沒購買自動餵食器時，魚酥只要吃飯時間到，「就會開始摔碗搖晃籠子，發出聲音催促」，如果速度太慢還會跺腳生氣。之前她帶魚酥去結紮，結果毛孩被獸醫說太胖，「內臟脂肪有點高，水果吃太多了」，目前正在飲食控制有變瘦一點，但健檢還是被醫生說「有點小胖」。

▲魚酥雖然有看控制體重，但還是被說胖。（圖／Threads@wenlin__5972提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲魚酥最愛的食物是水果，但吃太多內臟脂肪會變高。（圖／Threads@wenlin__5972提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

對於這隻懂時間觀念又愛吃的兔兔，Threads網友表示「居然用嘴巴去堵」、「超可愛！！看起來餓了很久」、「兔子的聰明都用在讓自己舒服」。

▲魚酥跟鮮花一起合照。（圖／Threads@wenlin__5972提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）