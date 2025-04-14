汪嗨玩「絆倒主人腿」趁機偷髮圈　全場瘋跑場面逐漸混亂

記者賈沐蓉／綜合報導

國外某隻名叫蒂莉（Tilly）的汪星人超級活潑，這天飼主海莉（Hayley）與朋友一起帶著狗女兒去親近大自然，結果自家毛孩玩太嗨，奔跑過程中不小心讓牽繩絆倒主人的腳，然而蒂莉認為這一切都是場遊戲，於是場面開始逐漸混亂。

▲蒂莉拖著牽繩奔跑，結果不小心讓飼主海蒂跌倒。（圖／翻攝自TikTok／@hayley.sibley）

蒂莉在樹下開心地奔跑，背上的牽繩也在地上跟著牠隨意拖行。沒想到海莉不小心踩到正跟著愛犬高速移動的繩子，一個重心不穩摔倒在地，蒂莉轉頭發現媽媽跟自己一樣躺在地上，於是快樂地跑去找她玩，順口叼走飼主馬尾上的髮圈後就肇事逃逸。目前這段影片已經在TikTok上累積超過10萬次點閱。

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▲蒂莉看見媽媽躺在地上，於是想過去一起玩。（圖／翻攝自TikTok／@hayley.sibley）

▲蒂莉趁機偷走髮圈，讓情況變得更加混亂。（圖／翻攝自TikTok／@hayley.sibley）

之後飼主與朋友當然有把愛犬找回來。除了髮圈外蒂莉最愛的事情就是進星巴克，因為牠總可以在那裏得到一份小點心。某次牠與海莉晚上出門閒逛，發現星巴克沒開還用爪子扒門，就是希望能進去享用美食。對此TikTok網友留言表示，「狗狗預謀已久」、「蒂莉毫不後悔哈哈」、「這讓我笑了一整天」。

▲蒂莉發現星巴克沒開，表情一臉哀怨。（圖／翻攝自TikTok／@hayley.sibley）